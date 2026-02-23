Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor

Eliminarea lui Adi Petre, fostul atacant de la FCSB din competiția Survivor România, în episodul difuzat pe 22 februarie 2026, a fost unul dintre momentele care au stârnit cele mai multe reacții în rândul telespectatorilor.

Duelul decisiv dintre Lucian Popa și Adrian Petre a fost intens, tensionat și încărcat de miză, fiecare dintre cei doi luptând pentru a-și continua aventura în Republica Dominicană. În cele din urmă, după o confruntare aprigă, Petre a pierdut și a fost nevoit să părăsească jocul, spre surprinderea multora care îl vedeau drept un competitor rezistent și ambițios.

Adio, Adi Petre

Momentul eliminării a fost cu atât mai emoționant cu cât Adrian Petre a decis să îi lase lui Nicu Grigore imunitatea obținută la Casa Licitațiilor, un gest care a arătat atât fair-play, cât și aprecierea pentru colegii săi de echipă.

Totuşi, chiar dacă aventura sa s-a încheiat mai devreme decât spera, fostul atacant al FCSB nu a plecat cu mâna goală din competiție. În cadrul formatului, fiecare concurent primește o sumă fixă pentru fiecare „stage” în care rezistă. În cazul lui Adrian Petre, remunerația a fost de 2.000 de euro pentru fiecare etapă.

Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor

Cum sportivul a rezistat timp de șapte stage-uri, totalul câștigat se ridică la 14.000 de euro. O sumă deloc de neglijat, mai ales având în vedere că este comparabilă cu salariul pe care îl încasa în perioada sa de glorie la FCSB, când era considerat unul dintre tinerii atacanți de perspectivă ai fotbalului românesc.

Totodată, Adrian Petre a făcut şi o mărturisire onestă înainte de a părăsi competiţia:

„E un sentiment ciudat cel care mă încearcă. Pe de o parte, mă resemnasem cu gândul că plec, pentru că a fost decizia mea, dar pe o de o parte, atunci când realizezi că chiar e momentul să pleci, că ai pierdut, te încarcă un sentiment de deznădejde (…) Singurul lucru care mă bucură este că voi întoarce acasă, la familie. Familia este pentru mine cel mai important lucru și abia aștept să le iau în brațe pe Ariana, pe Anastasia, să le văd, să trăiesc momente alături de ele (…) Pentru mine, asta e cel mai important”, a declarat acesta.

CITEŞTE ŞI: Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost”

Ce părere are familia Biancăi despre apropierea de Aris Eram. Războinica a primit mesajul de la mătușa ei și s-a schimbat 180 de grade