Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost”

Participarea la Survivor scoate adesea la iveală trăsături puternice de caracter. În acest context, Bianca Giurcanu a vorbit deschis despre comportamentul lui Gabi Tămaș în momentele tensionate. Fostul fotbalist a dezvăluit ce îi făcea tatălui său în trecut.

Bianca Giurcanu a făcut dezvăluiri interesante despre comportamentul lui Gabi Tămaș în timpul participării la Survivor România, explicând cum reacționează fostul internațional în momentele de tensiune și nervozitate.

Influencerita a povestit că a învățat rapid cum să gestioneze situațiile în care acesta se enervează, preferând să îi ofere spațiu în loc să încerce să îl calmeze.

„Observam la Gabi că atunci când e nervos, orice îi face, trebuie să-l lasă să se enerveze. Degeaba te duci la el și încerci să-l calmezi, că el trebuie să-și facă Doza lui de înjuraturi, să se ducă, să se plimbe și apoi vine și se liniștește Și dacă m-aș duce eu la el să liniștesc când e nervos, probabil aș enerva și mai tare Așa că am învățat lucrul ăsta despre el și îl las să facă cum se simte el bine”, a spus Bianca Giurcanu despre Gabi Tamaș.

Ce a spus Gabi Tamaș despre el

La rândul său, Gabi Tamaș a confirmat că reacțiile sale sunt influențate de adrenalina acumulată, mai ales în contexte competitive sau tensionate. Fostul fotbalist a explicat că acest impuls puternic de energie trebuie eliberat într-un fel, oferind chiar un exemplu personal din perioada în care juca fotbal.

„E problema și de adrenalină și de joc, că vrei să câștigi. Era imunitate, eram puțin stresat, nervos. Vă dau acum, vă spun ceva din viața mea să vedeți cam cum a fost. Eu după fiecare meci îl sunam pe tata. Și vreo jumătate de oră începeam să-l înjur. Că mai avem adrenalina aia. Nu ca să… începeam să ne certam, după aia închideam telefonul și mă suna tata peste vreo oră, două: ‘Te-ai calmat?’, Da, m-am calmat. Adică mai rămânea picul ăla de adrenalină și trebuia să mă descarc cumva”, a spus Gabi Tamaș.

