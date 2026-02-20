Câștigător Survivor 2026 | Cum arată clasamentul în timp real

Finala Survivor 2026 se apropie cu pași repezi. Au mai rămas doar câteva săptămâni până la confruntarea decisivă, însă, până atunci, rândurile se strâng, iar numele celor care vor ajunge în ultima cursă pot fi anticipate. Care sunt, de fapt, favoriții pentru câștigarea trofeului și cecului în valoare de 100.000 de euro?

De la o ediție la alta, „Faimoșii” și „Războinicii” se triază, rând pe rând, urmând ca în cursa finală să rămână cei mai buni. Condițiile vitrege din jungla dominicană, lipsa hranei, temperaturile extreme și epuizarea se resimt din ce în ce mai mult. Chiar și în aceste condiții, printre cei rămași în competiție se pot anticipa numele învingătorilor care vor ajunge în cursa pentru marele premiu.

Care sunt favoriții pentru câștigarea Survivor 2026

De mai bine de o lună, „Faimoșii” și ”Războinicii” de la Survivor 2026 se chinuie să răzbată în jungla din Republica Dominicană. Miza este una mare: titulatura de supraviețuitor suprem și cei 100.000 de euro puși la bătaie de Antena 1. Noi am monitorizat performanțele fizice, tehnice și tactice de pe traseu ale fiecărui concurent, în funcție de câte meciuri au câștigat și câte bătălii au pierdut, astfel încât să alcătuim un clasament al celor care au cele mai mari șanse să ajungă în finală.

În topul clasamentului conceput pe baza victoriilor de până acum din probele de pe traseu, Războinicul CAV ocupă primul loc (77,78%), urmat de colega lui, Maria Dumitru (71,43%) și Faimosul Aris Eram (64,29%). La polul opus, Cristian Boureanu (36,36%) și Marian Godină (27,27%) ocupă ultimele două locuri în clasament.

În clasamentul punctelor – diferența dintre victorii și înfrângeri – pe primul loc este Faimosul Aris Eram (8 puncte), urmat de colegul lui de trib, Gabi Tamaș (7 puncte) și Războinica Loredana Pălănceanu (5 puncte). La fel ca în primul clasament, Cristian Boureanu și Marian Godină rămân clasați pe ultimele două poziții, cu -6 și -5 puncte.

Prin urmare, CAV și Aris Eram sunt, în acest moment, favoriți pentru câștigarea trofeului și cecului în valoare de 100.000 de euro, însă până la marea finală clasamentul poate fi „răsturnat” de la o ediție la alta.

