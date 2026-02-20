Jeffrey Epstein a încercat ani întregi să se întâlnească cu Vladimir Putin. Ce voia miliardarul de la președintele rus

Jeffrey Epstein a încercat o lungă perioadă să se întâlnească personal cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, arată documentele publicate recent de autoritățile americane.

Mai mult, se pare că miliardarul american a fost la un pas de a se întâlni cu Putin, după cum arată un e-mail pe care l-a primit Epstein în octombrie 2014.

„Am vorbit cu Putin”, a scris interlocutorul, a cărui identitate a fost ascunsă de Departamentul de Justiție al SUA. „Ar fi foarte încântat dacă l-ați vizita și i-ați explica piețele financiare din secolul XXI. Moneda digitală. Derivatele, finanțarea structurată. Aș stabili întâlnirea când veți fi data viitoare în Europa. Sunt sigur că vă veți plăcea reciproc”, era scris în mesaj.

La câteva ore după primirea mesajului, Epstein l-a redirecționat către Kathy Ruemmler, avocat care urma să părăsească funcția de consilier juridic la Goldman Sachs Group Inc. după apariția unor detalii despre relația sa cu finanțatorul, după cum informează Bloomberg.

În răspunsul său, Epstein a anticipat că sfatul acesteia ar fi să nu meargă să se întâlnească cu Putin „pentru moment”, lucru care s-a și confirmat. Răspunsul lui Ruemmler a fost scurt: „Da, răspunsul meu este același. Distracția ta este refuzată.”

De ce nu s-a mai întâlnit Epstein cu Putin

Prudența din acel moment era de înțeles. Cu câteva luni înainte, Putin trimisese trupe rusești să anexeze Crimeea, ceea ce a dus la sancțiuni ample din partea SUA și a Uniunii Europene și a declanșat criza geopolitică transformată de atunci în cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Fascinația lui Epstein pentru Putin și Rusia a rămas neschimbată, chiar dacă documentele zugrăvesc imaginea unui om care părea să nu știe cine avea putere și influență reală asupra liderului de la Kremlin, mai scrie sursa citată. Dosarele arată că Epstein a încercat ani la rând să se întâlnească cu Vladimir Putin, al cărui nume apare de mai bine de o mie de ori în dosarele referitoare la omul de afaceri american.

