Acasă » Știri » Știri externe » Jeffrey Epstein a încercat ani întregi să se întâlnească cu Vladimir Putin. Ce voia miliardarul de la președintele rus

Jeffrey Epstein a încercat ani întregi să se întâlnească cu Vladimir Putin. Ce voia miliardarul de la președintele rus

De: Daniel Matei 20/02/2026 | 11:12
Jeffrey Epstein a încercat ani întregi să se întâlnească cu Vladimir Putin. Ce voia miliardarul de la președintele rus

Jeffrey Epstein a încercat o lungă perioadă să se întâlnească personal cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, arată documentele publicate recent de autoritățile americane.

Mai mult, se pare că miliardarul american a fost la un pas de a se întâlni cu Putin, după cum arată un e-mail pe care l-a primit Epstein în octombrie 2014.

„Am vorbit cu Putin”, a scris interlocutorul, a cărui identitate a fost ascunsă de Departamentul de Justiție al SUA. „Ar fi foarte încântat dacă l-ați vizita și i-ați explica piețele financiare din secolul XXI. Moneda digitală. Derivatele, finanțarea structurată. Aș stabili întâlnirea când veți fi data viitoare în Europa. Sunt sigur că vă veți plăcea reciproc”, era scris în mesaj.

La câteva ore după primirea mesajului, Epstein l-a redirecționat către Kathy Ruemmler, avocat care urma să părăsească funcția de consilier juridic la Goldman Sachs Group Inc. după apariția unor detalii despre relația sa cu finanțatorul, după cum informează Bloomberg.

În răspunsul său, Epstein a anticipat că sfatul acesteia ar fi să nu meargă să se întâlnească cu Putin „pentru moment”, lucru care s-a și confirmat. Răspunsul lui Ruemmler a fost scurt: „Da, răspunsul meu este același. Distracția ta este refuzată.”

De ce nu s-a mai întâlnit Epstein cu Putin

Prudența din acel moment era de înțeles. Cu câteva luni înainte, Putin trimisese trupe rusești să anexeze Crimeea, ceea ce a dus la sancțiuni ample din partea SUA și a Uniunii Europene și a declanșat criza geopolitică transformată de atunci în cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Fascinația lui Epstein pentru Putin și Rusia a rămas neschimbată, chiar dacă documentele zugrăvesc imaginea unui om care părea să nu știe cine avea putere și influență reală asupra liderului de la Kremlin, mai scrie sursa citată. Dosarele arată că Epstein a încercat ani la rând să se întâlnească cu Vladimir Putin, al cărui nume apare de mai bine de o mie de ori în dosarele referitoare la omul de afaceri american.

CITEȘTE ȘI:

Brett Ratner, regizorul documentarului despre Melania Trump, neagă că ar fi avut legături cu Jeffrey Epstein. Ce arată, însă, imaginile publicate recent

Fostul prinț Andrew a fost arestat. Fratele Regelui Charles e implicat în dosarul Epstein

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Showbiz internațional
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au fost de acord să plătească 35 de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectiv intentat de mai multe victime ale miliardarului
Showbiz internațional
Moștenitorii lui Jeffrey Epstein au fost de acord să plătească 35 de milioane de dolari pentru a pune…
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Vezi toate știrile
×