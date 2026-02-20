Acasă » Știri » Îți mai aduci aminte de fetele din trupa „Las Ketchup”? Cum arată acum, la 20 de ani de la hit-ul „Asereje”, și cu ce se ocupă

Îți mai aduci aminte de fetele din trupa „Las Ketchup”? Cum arată acum, la 20 de ani de la hit-ul „Asereje”, și cu ce se ocupă

De: Andreea Stăncescu 20/02/2026 | 12:04
Îți mai aduci aminte de fetele din trupa „Las Ketchup”? Cum arată acum, la 20 de ani de la hit-ul „Asereje”, și cu ce se ocupă
Cum arată cântărețete de la Las Ketchup / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În vara anului 2002, era aproape imposibil să nu auzi piesa Aserejé, care devenise coloana sonoră a petrecerilor, radiourilor și cluburilor din întreaga lume. Melodia era interpretată de Las Ketchup, trio format din surorile Lucía, Muñoz și Pilar Muñoz. Ele provin dintr-o familie cu tradiție artistică, fiind fiicele chitaristului flamenco Juan Muñoz, cel care le-a încurajat să transforme pasiunea pentru muzică într-un proiect profesional.

Succesul a venit fulgerător odată cu piesa „Aserejé”  care a urcat pe primul loc în topuri din zeci de țări și a devenit unul dintre cele mai recunoscute hituri ale începutului de mileniu. Albumul de debut, Hijas del Tomate, s-a vândut foarte bine, însă impactul uriaș al single-ului principal a fost greu de egalat. Deși au continuat să lanseze muzică, imaginea lor a rămas puternic asociată cu acel fenomen global.

În 2006, surorile au reprezentat Spania la Eurovision Song Contest cu piesa Bloody Mary. Participarea nu a avut rezultatul dorit, clasarea fiind modestă, iar momentul a marcat o perioadă de retragere din prim-planul industriei muzicale.

Sursa foto: Instagram

Cu ce se ocupă în prezent surorile din trupa Las Ketchup

În anii care au urmat, fiecare și-a redefinit prioritățile în funcție de dorințele lor. Pilar s-a orientat spre antreprenoriat și a deschis un salon de înfrumusețare, unde și-a construit propria afacere. Lucía a rămas mai apropiată de scenă o perioadă, dar ulterior s-a implicat și ea în proiectele de familie. Pe de altă parte, Lola a ales o direcție academică, studiind domeniul muncii și aprofundând flamenco, pentru a-și reconecta identitatea cu rădăcinile culturale.

Chiar dacă nu mai domină topurile ca odinioară, Las Ketchup nu au dispărut complet. Ele susțin în continuare concerte și apar ocazional pe scenă, mai ales în afara Spaniei.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică și Florin Ristei, săgeți acide pe internet! Cum a reacționat vedeta de la Neatza după ce șatena i-a zis „dă-ți un reset din fabrică”

Fiica Mirelei Retegan, adevărul despre copilăria ei după divorțul părinților: “Decizia de a se despărți a fost una bună”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Știri
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Știri
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi…
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Vezi toate știrile
×