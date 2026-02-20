Îți mai aduci aminte de fetele din trupa „Las Ketchup”? Cum arată acum, la 20 de ani de la hit-ul „Asereje”, și cu ce se ocupă

În vara anului 2002, era aproape imposibil să nu auzi piesa Aserejé, care devenise coloana sonoră a petrecerilor, radiourilor și cluburilor din întreaga lume. Melodia era interpretată de Las Ketchup, trio format din surorile Lucía, Muñoz și Pilar Muñoz. Ele provin dintr-o familie cu tradiție artistică, fiind fiicele chitaristului flamenco Juan Muñoz, cel care le-a încurajat să transforme pasiunea pentru muzică într-un proiect profesional.

Succesul a venit fulgerător odată cu piesa „Aserejé” care a urcat pe primul loc în topuri din zeci de țări și a devenit unul dintre cele mai recunoscute hituri ale începutului de mileniu. Albumul de debut, Hijas del Tomate, s-a vândut foarte bine, însă impactul uriaș al single-ului principal a fost greu de egalat. Deși au continuat să lanseze muzică, imaginea lor a rămas puternic asociată cu acel fenomen global.

În 2006, surorile au reprezentat Spania la Eurovision Song Contest cu piesa Bloody Mary. Participarea nu a avut rezultatul dorit, clasarea fiind modestă, iar momentul a marcat o perioadă de retragere din prim-planul industriei muzicale.

Cu ce se ocupă în prezent surorile din trupa Las Ketchup

În anii care au urmat, fiecare și-a redefinit prioritățile în funcție de dorințele lor. Pilar s-a orientat spre antreprenoriat și a deschis un salon de înfrumusețare, unde și-a construit propria afacere. Lucía a rămas mai apropiată de scenă o perioadă, dar ulterior s-a implicat și ea în proiectele de familie. Pe de altă parte, Lola a ales o direcție academică, studiind domeniul muncii și aprofundând flamenco, pentru a-și reconecta identitatea cu rădăcinile culturale.

Chiar dacă nu mai domină topurile ca odinioară, Las Ketchup nu au dispărut complet. Ele susțin în continuare concerte și apar ocazional pe scenă, mai ales în afara Spaniei.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică și Florin Ristei, săgeți acide pe internet! Cum a reacționat vedeta de la Neatza după ce șatena i-a zis „dă-ți un reset din fabrică”

Fiica Mirelei Retegan, adevărul despre copilăria ei după divorțul părinților: “Decizia de a se despărți a fost una bună”