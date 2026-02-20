Acasă » Știri » Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul

Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 13:04
Andreea Bănică a fost invitată în cea mai nouă ediție CANCAN EXCLUSIV.

De-a lungul anilor, matinalul Vorbește Lumea a fost asociat în mod constant cu imaginea Adela Popescu, devenind unul dintre reperele programelor de divertisment difuzate de Pro TV. În culisele televiziunii, însă, au existat mai multe variante analizate pentru poziția de prezentator, printre numele vehiculate la un moment dat regăsindu-se și cel al artistei Andreea Bănică.

Propunerea de colaborare a venit într-o perioadă în care producătorii emisiunii căutau formule editoriale care să consolideze audiența și să mențină dinamica familiară publicului. Profilul artistei, deja bine cunoscut publicului larg prin cariera muzicală și prezențele televizate, a fost considerat compatibil cu formatul matinalului. Cu toate acestea, negocierile nu s-au concretizat, iar proiectul a continuat fără implicarea sa directă.

De ce a refuzat Andreea Bănică să prezinte Vorbește Lumea

Decizia de a nu accepta rolul de prezentator a fost influențată în principal de aspecte ce țin de organizarea profesională și de raportul dintre efort și recompensă. Programul zilnic de filmare, desfășurat pe parcursul mai multor zile consecutive din săptămână, ar fi presupus o reorganizare majoră a activităților deja stabilite în agenda artistică. Pentru un artist activ pe scena concertelor live, menținerea angajamentelor existente reprezintă un element esențial al stabilității profesionale, iar compatibilizarea acestora cu un format de televiziune zilnic s-ar fi dovedit dificilă.

„Am fost ofertată pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.

Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri„, a dezvăluit Andreea Bănică pentru CANCAN EXCLUSIV.

Proiectele de televiziune implică o prezență constantă și un volum ridicat de timp alocat pregătirii, filmării și promovării, ceea ce impune o evaluare atentă a beneficiilor în raport cu alte activități generatoare de venit. În contextul unei cariere muzicale consolidate, prioritizarea concertelor și a proiectelor artistice personale a rămas direcția dominantă.

