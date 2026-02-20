În ce zi a săptămânii poți cumpăra bilete de avion ieftine. Trucul la care apelează mulți

Planificarea inteligentă a călătoriilor începe cu momentul potrivit pentru rezervare, iar primele luni ale anului se dovedesc a fi printre cele mai avantajoase. Ianuarie și februarie aduc frecvent campanii de tip Early Booking, cu reduceri consistente pentru vacanțele din sezonul de vară și iarnă. În această perioadă, pachetele charter pentru destinații estivale și biletele de avion tind să aibă unele dintre cele mai scăzute tarife din întregul an, ceea ce le oferă turiștilor șansa de a-și organiza concediile din timp, la costuri reduse.

Un ghid dedicat optimizării costurilor de călătorie, realizat de platforma Expedia, evidențiază o serie de tipare clare în comportamentul prețurilor aeriene. Analiza arată că ziua în care este făcută rezervarea influențează direct suma plătită pentru un bilet. Duminica apare ca fiind momentul cel mai favorabil pentru cumpărarea zborurilor, oferind șanse mai mari de a găsi oferte avantajoase comparativ cu alte zile ale săptămânii.

În ce zi a săptămânii poți cumpăra bilete de avion ieftine

Diferențele nu se opresc la momentul rezervării, ci continuă și la alegerea zilei de plecare. Pentru zborurile internaționale, vinerea s-a conturat ca fiind cea mai ieftină zi pentru a călători, în timp ce sâmbăta rămâne, în mod constant, cea mai costisitoare. În cazul călătoriilor la clasa business, analiza indică ziua de joi drept cea mai avantajoasă pentru plecare, cu economii notabile în comparație cu duminica.

Sezonul în care are loc zborul joacă, de asemenea, un rol esențial. Luna iunie se evidențiază drept perioada cu cele mai scăzute prețuri pentru zborurile internaționale, înregistrând tarife semnificativ mai mici decât cele din decembrie, lună asociată în mod tradițional cu costuri ridicate. Această diferență reflectă atât cererea sezonieră, cât și strategiile companiilor aeriene de a ajusta prețurile în funcție de fluxul de pasageri.

Aglomerația din aeroporturi urmează un tipar predictibil. Ziua de marți este considerată cea mai liniștită pentru călătorii aeriene, în timp ce vinerea concentrează cel mai mare volum de pasageri. La nivel lunar, ianuarie se remarcă printr-un trafic redus, pe când august reprezintă perioada cu cea mai mare aglomerație, determinată în principal de sezonul concediilor. Există și date specifice în care traficul aerian scade considerabil, precum începutul lunii martie sau ultima zi a anului, în timp ce anumite zile din primăvară și toamnă generează vârfuri de călătorie.

Momentul rezervării în raport cu data plecării este un alt factor decisiv pentru buget. Pentru zborurile internaționale, rezervările realizate cu aproximativ una până la o lună și jumătate înainte de plecare oferă adesea cele mai bune tarife. În unele situații, rezervările făcute cu două până la patru săptămâni înainte pot genera economii și mai mari, deși această strategie implică un grad mai ridicat de risc, din cauza disponibilității limitate.

