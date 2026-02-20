Leguma banală care susține vederea, oasele și digestia. Trebuie introdusă neapărat în alimentație

Un studiu realizat de United States Department of Agriculture arată că o banală legumă verde ajută la vedere, întărirea oaselor și digestie. Vezi mai jos care este leguma ce îți menține sănătatea.

United States Department of Agriculture susține că o simplă legumă verde poate aduce beneficii organismului nostru. Consumul regulat de ceapă verde contribuie la sănătatea întregului organism. Aceasta conține vitamine, minerale, fibre și antioxidanți puternici. Dacă leguma considerată valoroasă de cercetători devine o prezednță constantă în alimentați, prevenirea bolilor cronice poate deveni mai ușoară.

Ce conține ceapa verde

Conform studiilor efectuate, 100 de grame de ceapă verde au aproximativ 32 de calorii. De asemenea conțin 7,3 g de carbohidrați, 1,8 g de proteine, 0,2 g de grăsimi și 2,6 g de fibre. Potrivit acestor valori nutriționale, putem observa că numărul de grăsimi este cel mai mic, astfel că ceapa verde este potrivită și pentru cei care vor să evite grăsimile.

Pe lângă acestea, leguma are și un aport mare de vitamine: 207 mcg de vitamina K, adică peste 250% mai mult decât doza zilnică recomandată, 18,8 mg de vitamina C, 997 UI vitamina A, 64 mcg folat. Nu lipsesc nici fierul, postasiul, maganul, calciul, magneziul și riboflavina.

La ce ajută ceapa verde

Cercertătorii arată că ceapa verde are numeroase beneficii și poate ajuta la nenumărate afecțiuni. Leguma verde poate susține sănătatea inimii și a vaselor de sânge. Journal of Hypertension, arată într-un studiu că beneficiile compușilor din ceapa verde au un impact foarte mare asupra dilatării vaselor de sânge, mecanism important în prevenirea hipertensiunii.

Același aport îl are și asupra scăderii colesterolului LDL. În același timp, ceapa verde întărește sistemul imunitar. Vitamina C stimulează producția de leucocite, celule necesare în combaterea infecțiilor. Totodată, compușii pe care îi are leguma susțin producția de anticorpi.

Un alt rol important îl are și pentru reducerea inflamației cronice. Antioxidanții din ceapa verde se ocupă de inflamațiile care apar chiar și în cazul diabetului de tip 2, bolile cardiovasculare sau atrita. Oasele pot fi și ele protejate prin intermediul vitaminei K din ceapa verde. Alte afecțiuni pe care le poate ține sub control sunt digestia și echilibrul florei intestinale. Un rol crucial îl are și în prevenția cancerului gastric și colorectal. Vederea este și ea protejată de această legumă banală, pe care o avem cu toții la îndemână.

