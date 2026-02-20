Acasă » Știri » Leguma banală care susține vederea, oasele și digestia. Trebuie introdusă neapărat în alimentație

Leguma banală care susține vederea, oasele și digestia. Trebuie introdusă neapărat în alimentație

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 15:06
Leguma banală care susține vederea, oasele și digestia. Trebuie introdusă neapărat în alimentație
Ceapă verde

Un studiu realizat de United States Department of Agriculture arată că o banală legumă verde ajută la vedere, întărirea oaselor și digestie. Vezi mai jos care este leguma ce îți menține sănătatea.

United States Department of Agriculture susține că o simplă legumă verde poate aduce beneficii organismului nostru. Consumul regulat de ceapă verde contribuie la sănătatea întregului organism. Aceasta conține vitamine, minerale, fibre și antioxidanți puternici. Dacă leguma considerată valoroasă de cercetători devine o prezednță constantă în alimentați, prevenirea bolilor cronice poate deveni mai ușoară.

Ce conține ceapa verde

Conform studiilor efectuate, 100 de grame de ceapă verde au aproximativ 32 de calorii. De asemenea conțin 7,3 g de carbohidrați, 1,8 g de proteine, 0,2 g de grăsimi și 2,6 g de fibre. Potrivit acestor valori nutriționale, putem observa că numărul de grăsimi este cel mai mic, astfel că ceapa verde este potrivită și pentru cei care vor să evite grăsimile.

Pe lângă acestea, leguma are și un aport mare de vitamine: 207 mcg de vitamina K, adică peste 250% mai mult decât doza zilnică recomandată, 18,8 mg de vitamina C, 997 UI vitamina A, 64 mcg folat. Nu lipsesc nici fierul, postasiul, maganul, calciul, magneziul și riboflavina.

Ceapă verde
Legume

La ce ajută ceapa verde

Cercertătorii arată că ceapa verde are numeroase beneficii și poate ajuta la nenumărate afecțiuni. Leguma verde poate susține sănătatea inimii și a vaselor de sânge. Journal of Hypertension, arată într-un studiu că beneficiile compușilor din ceapa verde au un impact foarte mare asupra dilatării vaselor de sânge, mecanism important în prevenirea hipertensiunii.

Același aport îl are și asupra scăderii colesterolului LDL. În același timp, ceapa verde întărește sistemul imunitar. Vitamina C stimulează producția de leucocite, celule necesare în combaterea infecțiilor. Totodată, compușii pe care îi are leguma susțin producția de anticorpi.

Un alt rol important îl are și pentru reducerea inflamației cronice. Antioxidanții din ceapa verde se ocupă de inflamațiile care apar chiar și în cazul diabetului de tip 2, bolile cardiovasculare sau atrita. Oasele pot fi și ele protejate prin intermediul vitaminei K din ceapa verde. Alte afecțiuni pe care le poate ține sub control sunt digestia și echilibrul florei intestinale. Un rol crucial îl are și în prevenția cancerului gastric și colorectal. Vederea este și ea protejată de această legumă banală, pe care o avem cu toții la îndemână.

VEZI ȘI: Cât costă 1 kg de ardei gras Bianca în supermarketurile românești. Clienții au crezut că este o eroare

Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×