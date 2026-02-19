Meme Stoica și fosta soție, shopping comun, la raionul bio. După 14 ani de la divorț, tot împreună

Meme Stoica și fosta lui soție, Corina, de care a divorțat în 2012 sunt un exemplu clar că actele nu țin o căsnicie, ci respectul și legătura construită în timp. Cu toate că au divorțat în 2012, cei doi foști soți demonstrează că pot avea o relație foarte frumoasă și productivă. Oficialul de la FCSB și mama fiicei sale au avut întotdeauna o relație extrem de bună, fără certuri sau reporșuri, dimpotrivă. Corina i-a fost alături în cea mai grea perioadă din viață, atunci când a fost închis, în celebrul Dosar al Transferurilor, dar și în momentele delicate în care fiica lor s-a confruntat cu probleme de sănătate. La 14 ani de la divorț, relația lor a rămas la fel de strânsă, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO vorbesc de la sine.

Mihai Stoica și Corina s-au despărțit în 2012, după mai bine de 20 de ani de căsnicie, însă au păstrat o relație apropiată de-a lungul timpului, atât pentru fiica lor, Teodora, „Memelușa”, așa cum este cunoscută în presă, cât și din respect pentru anii petrecuți împreună. Corina i-a fost alături în cea mai grea perioadă din viață, atunci când acesta a fost condamnat la închisoare în Dosarul Transferurilor. Așa cum se știe, conducătorul de la FCSB a primit o pedeapsă de trei ani și șase luni, însă a fost eliberat condiționat după mai puțin de doi ani. Și acum, la 14 ani aproape de la divorț, cei doi demonstrează că relația lor este de neclintit.

Zilele acestea, în raza paparazzilor CANCAN.RO au intrat Meme Stoica și fosta lui soție, Corina. Cei doi se aflau în mall Băneasa acolo unde au avut o țintă clară: supermarketul de unde au cumpărat numai produse bio. Îmbrăcați casual și relaxat, cu geci matchy, Meme și Corina au avut o strategie clară la cumpărături. Nu au avut listă, s-au separat și fiecare a pus în coș ceea ce și-a dorit. O strategie win-win ce mulțumește toate părțile.

Remarcăm că atât conducătorul FCSB, cât și fosta lui soție au gusturi asemănătoare. Ambii au pus în coșul de cumpărături produse bio: de la legume și fructe, la carne și lactate, toate aveau eticheta verde. Așa cum știm, nu o dată, conducătorul roș-albaștrilor a spus că duce un stil de viață foarte sănătos, iar imaginile acestea sunt dovada.

