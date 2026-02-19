Acasă » Exclusiv » Cât a cheltuit Edward Sanda la mall, în lipsa Cleopatrei. Artistul ține cu casa, nu glumă

Cât a cheltuit Edward Sanda la mall, în lipsa Cleopatrei. Artistul ține cu casa, nu glumă

De: Luciana Popescu 19/02/2026 | 22:30
Cât a cheltuit Edward Sanda la mall, în lipsa Cleopatrei. Artistul ține cu casa, nu glumă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Edward Sanda a bifat cu succes o apariție fulger la mall-ul bogaților din Capitală! Artistul a intrat glonț într-un cunoscut magazin de îmbrăcăminte, a luat rapid un articol vestimentar și a dispărut la fel de rapid. Oare unde a lăsat-o pe Cleopatra Stratan? CANCAN.RO are toate detaliile despre escapada cântărețului la shopping. Cât a cheltuit artistul, aflați în rândurile de mai jos. 

Mișcări rapide, zero timp pierdut și o atitudine super relaxată. Așa l-au surprins paparazzi CANCAN.RO pe Edward Sanda în timp ce dădea o fugă scurtă, aproape contra-cronometru la mall-ul Băneasa. De data aceasta, era singur, nu așa cum ne-a obișnuit, la brațul soției Cleopatra Stratan. Poate de asta a și durat atât de puțin „maratonul” de cumpărături. Poate, cântărețul se grăbea să ajungă cu viteza luminii înapoi în cuibușorul matrimonial.

Edward Sanda a ales direct articolul de care avea nevoie

Edward Sanda, misiune clară. Văzut, luat, cumpărat

Îmbrăcat casual, cu geacă închisă la culoare și aer misterios, Edward nu voia să atragă atenția. Artistul a intrat direct într-un magazin de haine, fără să piardă vremea printre rafturi. Sursele noastre spun că știa exact ce caută. A pus mâna pe câteva produse, le-a scanat rapid cu ochii și surpriză, nici nu le-a mai probat.

Edward Sanda a aruncat rapid un ochi printre rafturi

Nici mai mult, nici mai puțin de 90 de lei a fost dispus să scoată Edward Sanda din portofel în mall-ul bogaților. Poate de asta a decis să meargă fără soție, femeile când ajung într-un centru comercial nu sunt atât de cumpătate, iar Edward Sanda s-a dus cu un scop, să ia doar strictul necesar. Nu a stat prea mult pe gânduri și a fugit către casa de marcat, acolo unde a mai pierdut câteva minute pentru că înaintea lui, la coadă, mai era un domn.

Edward și-a așteptat rândul la casa de marcat

După ce a plătit produsele, artistul s-a îndreptat rapid spre parcare. Nu s-a mai uitat nici în stânga, nici în dreapta. A achitat tichetul, s-a urcat în mașină și a plecat la fel de discret precum a venit. Totul a durat doar câteva minute, ca o misiune contra-cronometru.

Să fi fost pe fugă între proiecte? Sau pur și simplu știe exact ce vrea când vine vorba de shopping? Cert e că Edward Sanda nu pierde timpul când vine vorba de cumpărături. CANCAN.RO a fost pe fază, iar imaginile vorbesc de la sine. Artistul preferă stilul rapid, pe economie, fără prea mult tam-tam.

CITEȘTE ȘI: Șoc la cabine! Cleopatra vrea, Edward refuză

Cleopatra Stratan a uitat de soțul ei, Edward Sanda! Nici nu l-a băgat în seamă! Ce s-a întâmplat la masă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câștigătoarea Vocea României rupe tăcerea despre scandalul de la Eurovision: „Eu joc cum știu cel mai bine”
Exclusiv
Câștigătoarea Vocea României rupe tăcerea despre scandalul de la Eurovision: „Eu joc cum știu cel mai bine”
Meme Stoica și fosta soție, shopping comun, la raionul bio. După 14 ani de la divorț, tot împreună
Exclusiv
Meme Stoica și fosta soție, shopping comun, la raionul bio. După 14 ani de la divorț, tot împreună
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre ...
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Vezi toate știrile
×