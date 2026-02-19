Cât a cheltuit Edward Sanda la mall, în lipsa Cleopatrei. Artistul ține cu casa, nu glumă

Edward Sanda a bifat cu succes o apariție fulger la mall-ul bogaților din Capitală! Artistul a intrat glonț într-un cunoscut magazin de îmbrăcăminte, a luat rapid un articol vestimentar și a dispărut la fel de rapid. Oare unde a lăsat-o pe Cleopatra Stratan? CANCAN.RO are toate detaliile despre escapada cântărețului la shopping. Cât a cheltuit artistul, aflați în rândurile de mai jos.

Mișcări rapide, zero timp pierdut și o atitudine super relaxată. Așa l-au surprins paparazzi CANCAN.RO pe Edward Sanda în timp ce dădea o fugă scurtă, aproape contra-cronometru la mall-ul Băneasa. De data aceasta, era singur, nu așa cum ne-a obișnuit, la brațul soției Cleopatra Stratan. Poate de asta a și durat atât de puțin „maratonul” de cumpărături. Poate, cântărețul se grăbea să ajungă cu viteza luminii înapoi în cuibușorul matrimonial.

Edward Sanda, misiune clară. Văzut, luat, cumpărat

Îmbrăcat casual, cu geacă închisă la culoare și aer misterios, Edward nu voia să atragă atenția. Artistul a intrat direct într-un magazin de haine, fără să piardă vremea printre rafturi. Sursele noastre spun că știa exact ce caută. A pus mâna pe câteva produse, le-a scanat rapid cu ochii și surpriză, nici nu le-a mai probat.

Nici mai mult, nici mai puțin de 90 de lei a fost dispus să scoată Edward Sanda din portofel în mall-ul bogaților. Poate de asta a decis să meargă fără soție, femeile când ajung într-un centru comercial nu sunt atât de cumpătate, iar Edward Sanda s-a dus cu un scop, să ia doar strictul necesar. Nu a stat prea mult pe gânduri și a fugit către casa de marcat, acolo unde a mai pierdut câteva minute pentru că înaintea lui, la coadă, mai era un domn.

După ce a plătit produsele, artistul s-a îndreptat rapid spre parcare. Nu s-a mai uitat nici în stânga, nici în dreapta. A achitat tichetul, s-a urcat în mașină și a plecat la fel de discret precum a venit. Totul a durat doar câteva minute, ca o misiune contra-cronometru.

Să fi fost pe fugă între proiecte? Sau pur și simplu știe exact ce vrea când vine vorba de shopping? Cert e că Edward Sanda nu pierde timpul când vine vorba de cumpărături. CANCAN.RO a fost pe fază, iar imaginile vorbesc de la sine. Artistul preferă stilul rapid, pe economie, fără prea mult tam-tam.

