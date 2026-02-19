Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”

Un imigrant originar din Bosnia și Herțegovina a avut parte de o experiență neașteptată după ce a achiziționat la licitație o casă abandonată din Germania pentru suma de 3.550 de euro.

În interiorul locuinței deteriorate, pline de gunoaie și obiecte vechi, bărbatul a descoperit bani ascunși, suficienți pentru a acoperi costurile de renovare.

Un imigrant a plătit 3.550 de euro pentru o casă în Germania

Dženan Ćišić a ajuns în Germania în urmă cu 12 ani, cu intenția de a rămâne doar câteva luni. Inundațiile severe din Bosnia și Herțegovina, produse în 2014, i-au schimbat însă planurile și l-au determinat să rămână în străinătate.

„Primul meu loc de muncă a fost la o fabrică. Ceea ce nimeni nu poate face, nimeni nu va face.”, a povestit el pentru canalul YouTube „Srećko Stipović”.

Acesta a explicat că nu a menționat faptul că este profesor de cultură muzicală, temându-se că ar fi considerat nepotrivit pentru munca fizică.

Ulterior, Ćišić a lucrat ca ospătar și chiar ca șofer de tramvai, însă la un moment dat a decis că nu mai dorește să plătească chirie. Neavând posibilitatea de a accesa un credit, a început să caute locuințe scoase la licitație.

„După ce m-am gândit ce și cum, am intrat pe internet și am văzut că există o licitație pentru case. Și atunci am început să trimit oferte. (…) Și într-o zi, când am ajuns la stația de tramvai, mi-a sunat telefonul. Femeia de la celălalt capăt a spus: Felicitări, ați câștigat licitația! Pentru 3.550 de euro am luat casa completă – cu toate vechiturile și aurul și tot ce era în ea”, a relatat acesta.

Casa aparținuse unei femei decedate fără moștenitori și fusese nelocuită timp de aproximativ trei ani. Prețul scăzuse treptat de la 6.000 de euro la valoarea finală plătită de Ćišić.

Odată intrat în imobil, acesta a descoperit că locuința era plină de deșeuri.

„Erau cam 40 de metri cubi de gunoi înăuntru. Am curățat-o timp de 11 luni. Mergeam la muncă noaptea, apoi mă întorceam și făceam curățenie. Și vecinii nemți erau fericiți, pentru că locuința era o bătaie de joc, îi deranja, motiv pentru care mi-au oferit ajutorul”, explicat acesta.

Ce a găsit în casă

Pentru a evita costurile ridicate de evacuare, bărbatul a fotografiat obiectele și le-a oferit gratuit online.

„Pentru mine era important doar să dispară.”, spune Ćišić.

Acesta a menționat că doar autorizația pentru construirea unei case în Germania poate ajunge la 17.000 de euro, motiv pentru care considera că oricum făcuse o afacere bună.

La sugestia vecinilor, a început să verifice cu atenție fiecare obiect rămas în locuință.

„Poate că acolo se află totul”, i-a spus unul dintre ei. „Deschid un sertar în bucătărie și în el găsesc primii 20 de euro. Când i-am văzut, nu exista o persoană mai fericită decât mine. Mi-am spus că unde e fum, e și foc și am început să caut mai amănunțit prin cărți să văd dacă mai găsesc bani. Apoi am găsit un plic cu o sumă mai mare de bani, care a acoperit toate cheltuielile și mi-a permis să plătesc oamenii. Probabil că aceea era ascunzătoarea ei”, a povestit acesta. „A fost unul dintre cele mai fericite momente din viața mea”, a adăugat Ćišić, care spune că experiența l-a motivat să continue să caute astfel de oportunități.

Ulterior, acesta a cumpărat un imobil cu cinci apartamente pentru 7.800 de euro, convins că există numeroase proprietăți vândute la prețuri foarte mici.

Dženan Ćišić afirmă că nu s-a așteptat niciodată să găsească bani într-o casă veche, însă norocul i-a surâs exact când avea mai mare nevoie.

