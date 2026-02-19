Acasă » Știri » Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”

Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”

De: David Ioan 19/02/2026 | 22:55
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”

Un imigrant originar din Bosnia și Herțegovina a avut parte de o experiență neașteptată după ce a achiziționat la licitație o casă abandonată din Germania pentru suma de 3.550 de euro.

În interiorul locuinței deteriorate, pline de gunoaie și obiecte vechi, bărbatul a descoperit bani ascunși, suficienți pentru a acoperi costurile de renovare.

Un imigrant a plătit 3.550 de euro pentru o casă în Germania

Dženan Ćišić a ajuns în Germania în urmă cu 12 ani, cu intenția de a rămâne doar câteva luni. Inundațiile severe din Bosnia și Herțegovina, produse în 2014, i-au schimbat însă planurile și l-au determinat să rămână în străinătate.

„Primul meu loc de muncă a fost la o fabrică. Ceea ce nimeni nu poate face, nimeni nu va face.”, a povestit el pentru canalul YouTube „Srećko Stipović”.

Acesta a explicat că nu a menționat faptul că este profesor de cultură muzicală, temându-se că ar fi considerat nepotrivit pentru munca fizică.

Ulterior, Ćišić a lucrat ca ospătar și chiar ca șofer de tramvai, însă la un moment dat a decis că nu mai dorește să plătească chirie. Neavând posibilitatea de a accesa un credit, a început să caute locuințe scoase la licitație.

„După ce m-am gândit ce și cum, am intrat pe internet și am văzut că există o licitație pentru case. Și atunci am început să trimit oferte. (…) Și într-o zi, când am ajuns la stația de tramvai, mi-a sunat telefonul. Femeia de la celălalt capăt a spus: Felicitări, ați câștigat licitația! Pentru 3.550 de euro am luat casa completă – cu toate vechiturile și aurul și tot ce era în ea”, a relatat acesta.

Casa aparținuse unei femei decedate fără moștenitori și fusese nelocuită timp de aproximativ trei ani. Prețul scăzuse treptat de la 6.000 de euro la valoarea finală plătită de Ćišić.

Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania

Odată intrat în imobil, acesta a descoperit că locuința era plină de deșeuri.

„Erau cam 40 de metri cubi de gunoi înăuntru. Am curățat-o timp de 11 luni. Mergeam la muncă noaptea, apoi mă întorceam și făceam curățenie. Și vecinii nemți erau fericiți, pentru că locuința era o bătaie de joc, îi deranja, motiv pentru care mi-au oferit ajutorul”, explicat acesta.

Ce a găsit în casă

Pentru a evita costurile ridicate de evacuare, bărbatul a fotografiat obiectele și le-a oferit gratuit online.

„Pentru mine era important doar să dispară.”, spune Ćišić.

Acesta a menționat că doar autorizația pentru construirea unei case în Germania poate ajunge la 17.000 de euro, motiv pentru care considera că oricum făcuse o afacere bună.

La sugestia vecinilor, a început să verifice cu atenție fiecare obiect rămas în locuință.

„Poate că acolo se află totul”, i-a spus unul dintre ei.

„Deschid un sertar în bucătărie și în el găsesc primii 20 de euro. Când i-am văzut, nu exista o persoană mai fericită decât mine. Mi-am spus că unde e fum, e și foc și am început să caut mai amănunțit prin cărți să văd dacă mai găsesc bani. Apoi am găsit un plic cu o sumă mai mare de bani, care a acoperit toate cheltuielile și mi-a permis să plătesc oamenii. Probabil că aceea era ascunzătoarea ei”, a povestit acesta.

„A fost unul dintre cele mai fericite momente din viața mea”, a adăugat Ćišić, care spune că experiența l-a motivat să continue să caute astfel de oportunități.

Ulterior, acesta a cumpărat un imobil cu cinci apartamente pentru 7.800 de euro, convins că există numeroase proprietăți vândute la prețuri foarte mici.

Dženan Ćišić afirmă că nu s-a așteptat niciodată să găsească bani într-o casă veche, însă norocul i-a surâs exact când avea mai mare nevoie.

CITEŞTE ŞI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu 6500 €. Terenul are 1000 de metri pătrați

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Știri
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Știri
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Suma uriașă pe care Roxana Tudorache i-a dat-o fostului soț, deși erau divorțați: ”Avea sechestru ...
Suma uriașă pe care Roxana Tudorache i-a dat-o fostului soț, deși erau divorțați: ”Avea sechestru pe absolut tot!”
Vezi toate știrile
×