Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

Piața imobiliară din România încă mai ascunde surprize, iar unele dintre ele sunt atât de neașteptate încât par greu de crezut.

Un astfel de exemplu vine din județul Bihor, unde un apartament cu două camere a fost scos la vânzare pentru doar 8.400 de euro.

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere

Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant în marile orașe, o astfel de ofertă devine imediat subiect de discuție.

Localitatea Pădurea Neagră, aflată într-o zonă liniștită și înconjurată de natură, se remarcă prin costuri imobiliare mult mai mici decât media națională. Deși nu este un oraș mare, poziționarea ei în județul Bihor și accesul relativ ușor către Oradea o transformă într-o opțiune interesantă pentru cei care caută un loc mai retras, dar totuși conectat la zone urbane dezvoltate.

„Vând apartament cu 2 camere, 34 mp în loc. Pădurea Neagră, Bihor, etaj 3, compus din 2 camere, baie, bucătărie, hol, necesită renovare completă, acte la zi.”, se arată în anunţ.

Apartamentul are 34 de metri pătrați și se află la etajul 3. Este clar că necesită o renovare serioasă, însă prețul extrem de mic lasă loc pentru investiții ulterioare fără a depăși un buget rezonabil.

Costă doar 8.400 €

Pentru mulți cumpărători, tocmai această combinație – preț redus și posibilitatea de a amenaja locuința după propriul gust – reprezintă un avantaj major.

Dacă ne uităm la marile orașe, unde un apartament cu două camere poate ajunge ușor la 70.000 de euro sau chiar mai mult, oferta din Pădurea Neagră pare aproape ireală. Chiar și în orașele mici, prețurile rareori scad sub 20.000 de euro pentru o locuință similară.

Specialiștii imobiliari spun că zonele rurale și semiurbane din vestul țării au început să fie tot mai căutate, mai ales după ce prețurile din marile centre au crescut considerabil. Oamenii sunt atrași de liniște, de apropierea de natură și de costurile mult mai mici, atât la achiziție, cât și la întreținere.

