Acasă » Știri » Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

De: David Ioan 19/02/2026 | 17:10
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €. Foto: Olx

Piața imobiliară din România încă mai ascunde surprize, iar unele dintre ele sunt atât de neașteptate încât par greu de crezut.

Un astfel de exemplu vine din județul Bihor, unde un apartament cu două camere a fost scos la vânzare pentru doar 8.400 de euro.

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere

Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant în marile orașe, o astfel de ofertă devine imediat subiect de discuție.

Localitatea Pădurea Neagră, aflată într-o zonă liniștită și înconjurată de natură, se remarcă prin costuri imobiliare mult mai mici decât media națională. Deși nu este un oraș mare, poziționarea ei în județul Bihor și accesul relativ ușor către Oradea o transformă într-o opțiune interesantă pentru cei care caută un loc mai retras, dar totuși conectat la zone urbane dezvoltate.

„Vând apartament cu 2 camere, 34 mp în loc. Pădurea Neagră, Bihor, etaj 3, compus din 2 camere, baie, bucătărie, hol, necesită renovare completă, acte la zi.”, se arată în anunţ.

foto: Olx

Apartamentul are 34 de metri pătrați și se află la etajul 3. Este clar că necesită o renovare serioasă, însă prețul extrem de mic lasă loc pentru investiții ulterioare fără a depăși un buget rezonabil.

Costă doar 8.400 €

Pentru mulți cumpărători, tocmai această combinație – preț redus și posibilitatea de a amenaja locuința după propriul gust – reprezintă un avantaj major.

Dacă ne uităm la marile orașe, unde un apartament cu două camere poate ajunge ușor la 70.000 de euro sau chiar mai mult, oferta din Pădurea Neagră pare aproape ireală. Chiar și în orașele mici, prețurile rareori scad sub 20.000 de euro pentru o locuință similară.

Specialiștii imobiliari spun că zonele rurale și semiurbane din vestul țării au început să fie tot mai căutate, mai ales după ce prețurile din marile centre au crescut considerabil. Oamenii sunt atrași de liniște, de apropierea de natură și de costurile mult mai mici, atât la achiziție, cât și la întreținere.

CITEŞTE ŞI: Asigurarea obligatorie a locuinței 2026. Cât costă și ce acoperă

Satul din Spania care se vinde cu doar 150.000 de euro. Care este motivul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Știri
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
Vezi toate știrile
×