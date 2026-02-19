Acasă » Știri » Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului

De: David Ioan 19/02/2026 | 18:06
Florin Ghinea, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT în urma unei anchete ample privind o rețea specializată în camătă și șantaj.

Numele său apare drept coordonator într-un dosar în care sunt investigate fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, acordarea de împrumuturi cu dobânzi ilegale și amenințări grave la adresa persoanelor împrumutate.

Potrivit anchetei, Ghenosu ar fi exercitat presiuni asupra celor care primeau bani cu împrumut, amenințându-i cu moartea pentru a se asigura că își recuperează sumele și dobânzile impuse.

Surse judiciare susțin că acesta ar fi folosit reputația sa din mediul infracțional pentru a crea un climat de teamă și pentru a controla activitatea celorlalți membri ai grupului.

În cursul zilei de 18 februarie, autoritățile au efectuat opt percheziții domiciliare în cadrul acestui dosar. În urma acțiunilor, cinci persoane au fost reținute, iar o a șasea se află sub control judiciar.

Ancheta vizează o serie de împrumuturi acordate în ultimii ani, pentru care ar fi fost percepute dobânzi uriașe, cuprinse între 81.000 și 459.000 de euro.

DIICOT a transmis, printr-un comunicat oficial, că gruparea ar fi funcționat în jurul unui bărbat de 51 de ani, considerat liderul rețelei.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi cristalizat în jurul uneia dintre persoanele cercetate, de 51 de ani, care, folosindu-se de notorietatea și reputația sa în mediul infracțional, ar fi coordonat activitatea membrilor grupului, ar fi stabilit modalitatea de acordare a împrumuturilor cu dobânzi excesive și ar fi dispus măsuri de constrângere asupra debitorilor, pentru a crea un climat de intimidare și temere. În perioada 2023 – februarie 2026, în mod direct sau prin persoane interpuse, membri ai grupului infracțional organizat, liderul ar fi oferit sume de bani cu împrumut, cu dobânzi între 10 și 30%/lună, fără să fie autorizat în acest sens”, se arată în comunicat.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante în lei și euro, documente relevante pentru dosar, sisteme de stocare a datelor, echipamente de monitorizare video și două autoturisme.

Procurorii au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă pentru două dintre persoanele cercetate, iar pentru alte trei au solicitat măsura arestului la domiciliu.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, 18 februarie, au fost descoperite și ridicate sume de bani în lei și în euro, sisteme de stocare a datelor și de monitorizare video, înscrisuri, două autoturisme, precum și alte mijloace de probă. Astăzi, 19 februarie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți, din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă a două dintre persoanele cercetate și a arestului la domiciliu față de alte trei”, se mai arată în comunicat.

