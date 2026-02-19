BANC | „De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze!
”De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată. Data viitoare nu mai ține, o iau cu mine!”, este bancul zilei.
”-Uite, dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni!
-Era un dulap!
-Ah… și de ce ai cumpărat un dulap?
-Credeam că e o masă…”
”Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:
-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.
Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.
-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?
-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.
-Și-a dat 100€?
-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.
-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.
”-Doctorul către pacient:
-Cum ați reușit să răciți așa?
-Am stat 3 ore pe un balcon, îmbrăcat foarte subțire!
-Cât de subțire??
-Doar cu ceasul la mână…