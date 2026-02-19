Acasă » Bancuri » BANC | „De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată”

BANC | „De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată”

De: Redacția CANCAN 19/02/2026 | 18:13
BANC | De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată
BANC | "De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată"

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze!

”De 3 ori am fost în vacanță și de 3 ori soția mea a rămas însărcinată. Data viitoare nu mai ține, o iau cu mine!”, este bancul zilei.

Alte bancuri amuzante

”-Uite, dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni!

-Era un dulap!

-Ah… și de ce ai cumpărat un dulap?

-Credeam că e o masă…”

Ion cu soția în vizită la Gelu

”Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.

Doctorul și pacientul

”-Doctorul către pacient:

-Cum ați reușit să răciți așa?

-Am stat 3 ore pe un balcon, îmbrăcat foarte subțire!

-Cât de subțire??

-Doar cu ceasul la mână…

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Bancuri
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor
Bancuri
BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l oprește pe dictator să atace Europa
Digi24
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru care-l...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Gandul.ro
Florin Ristei, „la cuțite” cu Andreea Bostănică! Replici dure: „Ai auzit de ea?”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Shia LaBeouf a fost eliberat. Cum s-a filmat actorul la scurt timp după ce a ieșit din arest
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ...
Bucureștiul sub zăpadă, autoritățile sub preș: cronica unei „surprize” care se repetă de când ne știm
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
Horoscop 20 februarie 2026. Zodia căreia toate îi merg pe dos
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
De ce se micșorează Luna. Fenomenul a surprins experții
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu ...
”Escrocul de pe TikTok” rupe tăcerea! Cum se apără după acuzațiile victimelor: ”Au vrut! Nu le-a trimis nimeni”
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre ...
Ce a găsit un imigrant într-o casă pe care a plătit 3.550 de euro în Germania: „A fost unul dintre cele mai fericite momente..”
Vezi toate știrile
×