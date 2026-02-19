Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor

BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 07:11
Este joi, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Bulă, ai auzit de swingăreală?
– Da, Ștrulă.
– Știi ce mă gândeam? Dacă ar fi să facem noi doi schimb de neveste…
– Ștrulă, știi ceva? Hai să încercăm altele noi, că eu m-am săturat de amândoua.

Interviul de angajare

Un tip se duce la interviu pentru un post de paznic de noapte. Directorul îl întreabă:
— Aveți experiență?
— Da, domnule, am păzit ani de zile magazinul unchiului meu.
— Și ați avut incidente?
— Doar unul mic… au intrat hoții.
— Și ce ați făcut?
— Am stins lumina, ca să nu vadă nimic.
— Și a funcționat?
— Perfect! N-au văzut nici ei nimic… dar nici eu nu i-am mai găsit după.
Directorul, puțin nedumerit:
— Bun… dar cum reacționați în situații de stres?
— Foarte calm. De exemplu, când au venit hoții, mi-am făcut un ceai și am așteptat să plece.
— Ați sunat la poliție?
— Nu, că nu voiam să-i deranjez la ora aia.
Directorul oftează și zice:
— Spuneți-mi măcar un punct forte al dumneavoastră.
— Sunt foarte loial.
— Cum adică?
— N-am spus nimănui că magazinul nu are alarmă.

Elevul genial

La școală, profesoara îi întreabă pe copii:
— Dacă aveți 10 mere și dați 3 prietenului vostru, câte vă rămân?
Toți copiii răspund „7”, mai puțin Bula.
— Bula, tu cât spui?
— 10.
— Cum 10?!
— Eu nu dau nimic.
Profesoara încearcă altă abordare:
— Bine, dacă ai 5 lei și mama îți mai dă 5 lei, câți bani ai?
— 5 lei.
— Bula, de ce?
— Pentru că mama nu-mi dă niciodată bani.
În final, profesoara, deja exasperată:
— Spune-mi, Bula, ce vrei să te faci când vei fi mare?
— Om de afaceri.
— Și ce vei face concret?
— Simplu: o să deschid o școală…
— Și?
— Și o să-i pun pe profesori să-mi explice mie lucrurile până înțeleg. Dacă nu înțeleg, îi concediez.
— Și dacă nu merge?
— Atunci devin profesor. Se pare că nu trebuie să înțelegi nimic ca să fii unul.

×