BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor

Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Bulă, ai auzit de swingăreală?

– Da, Ștrulă.

– Știi ce mă gândeam? Dacă ar fi să facem noi doi schimb de neveste…

– Ștrulă, știi ceva? Hai să încercăm altele noi, că eu m-am săturat de amândoua.

Alte bancuri savuroase

Interviul de angajare

Un tip se duce la interviu pentru un post de paznic de noapte. Directorul îl întreabă:

— Aveți experiență?

— Da, domnule, am păzit ani de zile magazinul unchiului meu.

— Și ați avut incidente?

— Doar unul mic… au intrat hoții.

— Și ce ați făcut?

— Am stins lumina, ca să nu vadă nimic.

— Și a funcționat?

— Perfect! N-au văzut nici ei nimic… dar nici eu nu i-am mai găsit după.

Directorul, puțin nedumerit:

— Bun… dar cum reacționați în situații de stres?

— Foarte calm. De exemplu, când au venit hoții, mi-am făcut un ceai și am așteptat să plece.

— Ați sunat la poliție?

— Nu, că nu voiam să-i deranjez la ora aia.

Directorul oftează și zice:

— Spuneți-mi măcar un punct forte al dumneavoastră.

— Sunt foarte loial.

— Cum adică?

— N-am spus nimănui că magazinul nu are alarmă.

Elevul genial

La școală, profesoara îi întreabă pe copii:

— Dacă aveți 10 mere și dați 3 prietenului vostru, câte vă rămân?

Toți copiii răspund „7”, mai puțin Bula.

— Bula, tu cât spui?

— 10.

— Cum 10?!

— Eu nu dau nimic.

Profesoara încearcă altă abordare:

— Bine, dacă ai 5 lei și mama îți mai dă 5 lei, câți bani ai?

— 5 lei.

— Bula, de ce?

— Pentru că mama nu-mi dă niciodată bani.

În final, profesoara, deja exasperată:

— Spune-mi, Bula, ce vrei să te faci când vei fi mare?

— Om de afaceri.

— Și ce vei face concret?

— Simplu: o să deschid o școală…

— Și?

— Și o să-i pun pe profesori să-mi explice mie lucrurile până înțeleg. Dacă nu înțeleg, îi concediez.

— Și dacă nu merge?

— Atunci devin profesor. Se pare că nu trebuie să înțelegi nimic ca să fii unul.

