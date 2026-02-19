Chef John și secretul crustei aurii care trosnește la fiecare mușcătură din Puiul cu glazură de lămâie

Crocanță intensă la exterior, carne fragedă la interior și un sos de lămâie care echilibrează perfect dulcele cu aciditatea – Chef John ne conduce pas cu pas prin povestea și tehnica unui Lemon Chicken devenit clasic internațional, născut în anii ’60 în Hong Kong și transformat într-un simbol al fuziunii culinare dintre Est și Vest.

Bună ziua, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Astăzi vă invit într-o călătorie crocantă, parfumată și ușor dulce-acrișoară, spre unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria chino-occidentală: Lemon Chicken.

Lemon Chicken, în special varianta pane și prăjită adânc, a apărut cel mai probabil în anii 1960 în Hong Kong, în cadrul bucătăriei cantoneze. Deși mulți îl consideră un preparat tipic americano-chinezesc, el era deja popular în cafenelele locale cha chaan teng — locuri unde tradiția chineză întâlnea influențele vestice.

La vremea aceea, folosirea lămâilor „occidentale” și a gustului dulce-acrișor intens transforma preparatul într-un fel considerat „hibrid” sau chiar exotic de către localnici. Textura crocantă, obținută prin prăjire adâncă, amintea de celebrul sweet and sour pork, dar cu o notă citrică mai proaspătă și mai vibrantă.

În anii ’60–’70, Lemon Chicken a cucerit restaurantele chinezești din America de Nord și Australia. Printre primele localuri documentate care l-au servit se numără restaurante din Manhattan și Vancouver, contribuind la transformarea lui într-un clasic internațional.

Astăzi este un simbol al fuziunii culinare reușite: tehnică asiatică, gust occidental, succes global.

Ingrediente

Sosul de lămâie

Coaja rasă de la 1 lămâie (aprox. 1 lingură)

80 ml suc proaspăt de lămâie

1 g sare (aprox. 1/4 linguriță)

25 g zahăr

85 g miere

30 ml oțet alb

8 g pudră de custard

Marinada pentru pui

340 g piept de pui

1 g sare fină

30 ml vin Shaoxing (sau alternativ bere/vin alb slab alcoolizat)

1 ou

8 g pudră de custard

8 g amidon de porumb

Crusta crocantă

360 g amidon de porumb

Aproximativ 1,5 litri ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Pregătirea lămâii

Tăiem capetele lămâii. Cu lama cuțitului aproape paralelă cu coaja, îndepărtăm partea galbenă într-o singură direcție. Eliminăm complet partea albă, deoarece este amară. Tăiem coaja galbenă în fâșii fine. Stoarcem pulpa și păstrăm sucul separat.

Prepararea sosului

Într-un bol mediu combinăm sucul de lămâie, sarea, zahărul, mierea, oțetul și pudra de custard. Amestecăm bine și lăsăm deoparte.

Tăierea puiului

Tăiem pieptul în trei bucăți egale, apoi în fâșii pe lungimea fibrei, de aproximativ 6–7 cm lungime și 0,5 cm grosime. Nu îl tăiem prea subțire, deoarece se va contracta la prăjit.

Marinarea

Într-un bol adăugăm sarea, vinul Shaoxing, oul, pudra de custard și amidonul. Amestecăm bine până când fiecare bucată este acoperită uniform.

Formarea crustei

Trecem bucățile de pui prin amidonul de porumb, scuturând excesul.

Prima prăjire

Încălzim uleiul la 170°C. Prăjim puiul 1–2 minute până devine galben-auriu deschis. Scoatem și lăsăm să se odihnească.

A doua prăjire

Când temperatura uleiului revine la 170–175°C, prăjim din nou 20–30 secunde până devine auriu intens și foarte crocant.

Finalizarea sosului

Într-o crăticioară, la foc mediu, fierbem sosul amestecând continuu până se îngroașă. Adăugăm jumătate din fâșiile de coajă.Așezăm puiul pe farfurie, turnăm sosul fierbinte deasupra și presărăm restul fâșiilor de coajă de lămâie.

Proverbul chinezesc al zilei

„Îți trebuie zece ani să crești un copac, dar o sută de ani să formezi un om.”

Așa cum Lemon Chicken a avut nevoie de decenii pentru a deveni un simbol culinar global, și măiestria în bucătărie se cultivă în timp — cu răbdare, disciplină și pasiune. Fiecare wok încins este un pas înainte în propria noastră formare.

