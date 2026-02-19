Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute

Cătălin Măruță a devenit un partener de nădejde în proiectele importante ale soției sale. Recent a semnat un contract cu o firmă de telefonie mobilă și, la nici câteva zile, a reușit să consolideze un altul în numai 60 de minute.

Andra face echipă cu Cătălin Măruță în organizarea propriilor concerte. Se pare că echipa lor este una foarte puternică, dovadă venită din vânzarea imediată a biletelor pentru concertul Tradițional 3 – „Moștenirea” care va avea loc la Sala Palatului.

Nou rol pentru Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a plecat de la ProTv după aproape două decenii de televiziune. Acesta a vorbit despre decizie și despre renunțarea la cariera din fața camerelor de filmare, iar din declarațiile sale reiese faptul că decizia i-a fost impusă. Totuși, în cadrul podcastului pe care îl deține, într-o conversație cu fiica sa, Eva, acesta a făcut o mică remarcă: „Sunt curios ce urmează”. Poate fi considerat un semn, mai ales acum cînd, potrivit informațiilor acesta a dat lovitura și a reușit, împreună cu soția și echipa sa, să vândă în timp record toate biletele pentru spectacol.

Platforma de ticket-ing, ia.Bilet.ro, a transmis printr-o postare făcută pe Instagram că familia Măruță a reușit să intre în clasamentul marilor reușite de vânzare a biletelor. În numai 60 de minute, toate biletele pentru concert au dispărut: „iaBilet.ro, cea mai mare platformă de ticketing din România, ste încântată să anunțe un nou record de vânzări realizat alături de Andra, unul dintre cei mai iubiți artiști români.”

„În mai puțin de 60 de minute de la punerea biletelor în vânzare, locurile Sălii Palatului pentru concertul „Tradițional 3 – “Moștenirea” alături de Orchestra fraților Advahov au fost complet epuizate, confirmând încă o dată legătura extraordinară dintre artist și publicul său. Performanța vine la scurt timp după un alt moment impresionant: prima sală anunțată a generat un val record de cereri și vânzări încă din primele ore”, meționează potalul de vâzări online.

Aliat de nădejde al soției sale

Cătălin Măruță este piatra de temelie în viața soției sale, Andra. Aceștia au împreună doi copii și par mai îndrăgostiți ca niciodată. După plecarea acestuia, Cătălin Măruță pare că a fost foarte activ în viața soției sale. Acest lucru nu e greu de crezut, mai ales în urma încadrării în elita recordurilor a timpului de vânzare al tichetelor pentru concertul de la Sala Palatului.

Vestea că biletele s-au epuizat a stârnit un val de emoții pozitive celor care se ocupă de vânzarea biletelor. Răzvan Manta, Co-Founder & COO iaBilet.ro, și-a arătat mulțumirea și recunoștința față de implicarea în succesul evenimentului: „Suntem mândri să fim parte din această poveste și să contribuim la bucuria și emoția care aduc oamenii împreună”.

”Pentru noi, fiecare lansare de bilete este mai mult decât o tranzacție, este o întâlnire între emoție și performanță. Recordul stabilit alături de Andra arată cât de puternică poate fi conexiunea dintre un artist autentic și publicul său prin intermediul experienței iaBilet de cumpărare de bilete pe care o oferim”, a mai adăugat Răzvan Manta, fondatorul platformei de ticketing.

