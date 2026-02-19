Acasă » Știri » Rima Edbouche, umbra de mătase de lângă Balonul de Aur al lui Dembélé

De: Paul Hangerli 19/02/2026 | 08:30
Ousmane Dembele, sursa- captură social media Ousmane Dembele
În timp ce Ousmane Dembélé cucerește lumea fotbalului și își gravează numele pe Balonul de Aur 2025, o prezență discretă stârnește fascinație: Rima Edbouche, soția sa. Fără interviuri, fără apariții extravagante, fără expunere excesivă. Doar tăcere, parfum de mosc și un mister care crește odată cu succesul lui.

Ousmane Dembélé, de la copil-minune la Balonul de Aur

Născut pe 15 mai 1997, Dembélé este unul dintre cei mai talentați fotbaliști francezi ai generației sale. Extremă rapidă, tehnică, capabilă să destabilizeze orice defensivă, el și-a început cariera la Rennes, a explodat la Borussia Dortmund, apoi a devenit unul dintre cele mai scumpe transferuri din istorie când a ajuns la FC Barcelona în 2017.

După perioada din Spania, s-a întors în Ligue 1 la Paris Saint-Germain, unde a cunoscut apogeul carierei. Sezonul 2024–2025 a fost definitoriu: 35 de goluri, 14 pase decisive, trofee interne și prima Ligă a Campionilor din istoria clubului. În final, încununarea: Balonul de Aur 2025.

În discursul său, a mulțumit familiei, părinților, soției și fiicei. „Am trecut prin tot împreună”, a spus el.

2026 între accidentări și zvonuri de transfer

Deși este în vârful carierei, începutul lui 2026 aduce și incertitudini. A fost schimbat după doar 26 de minute într-un meci de Champions League cu AS Monaco, din cauza unei probleme la piciorul stâng. Relația cu antrenorul Luis Enrique este descrisă drept tensionată. Presa engleză vorbește despre un posibil interes din partea lui Arsenal. În ciuda speculațiilor, Dembélé rămâne piesa centrală a PSG și unul dintre cei mai influenți atacanți ai Europei.

Rima Edbouche, femeia care a ales umbra

O cunoaștem nu din cum arată. Este văzută foarte rar. Contul ei de Instagram este aproape gol. Postează obiecte, nu chipuri. Genți Chanel. Parfumuri rare. Cărți așezate pe mese din marmură. Citește cărți! Asta da diferență față de soția tipică de fotbalist. Interioare luminoase. Avioane private și peisaje exotice prin geam. În fotografiile mai recente apare doar de la cap în jos, o siluetă, un detaliu, o ținută. Chipul rămâne ascuns, ca într-un poem oriental în care frumusețea este sugerată, nu expusă. Putem însă aprecia gusturile fine ale Rimei, dar și o adâncime spirituală rară pentru locul unde se află soțul ei.

Rima Edbouche este descrisă ca influenceriță musulmană, cu origini marocane. Unele surse spun că s-a născut în 1999, în Douar Aghbalou, Maroc. Altele indică Italia, în Castelfranco Veneto.

Cert este că a fost una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut musulmane de pe TikTok, cu peste 300.000 de urmăritori și milioane de aprecieri, asta fără să își arate constant fața.

A lansat și un brand propriu, Razalae, dedicat modei musulmane.

Nunta care a surprins lumea

Pe 24 decembrie 2021, Dembélé și Rima s-au căsătorit într-o ceremonie tradițională marocană, discretă, conform obiceiurilor islamice. Chiar și colegii lui de la Barcelona au aflat despre relație abia în ziua nunții. Fotografiile au apărut online ulterior, iar publicul a văzut pentru prima dată chipul ei. În 2022, cei doi au devenit părinții unei fetițe, al cărei nume nu a fost făcut public.

Înainte de căsătorie, Dembélé era cunoscut pentru accidentări repetate și episoade de indisciplină. După 2021, ceva s-a schimbat. A devenit mai concentrat, mai disciplinat, mai matur. A câștigat trofee, a devenit lider, a ridicat Liga Campionilor și, în final, Balonul de Aur. Mulți apropiați spun că Rima a fost echilibrul din viața lui,  liniștea din spatele furtunii, ancora care l-a stabilizat.

Un poem fără chip- absența care vorbește mai mult decât prezența

Rima Edbouche nu este o soție de fotbalist în sensul clasic. Nu oferă interviuri, nu participă la show-uri, nu monetizează fiecare apariție. Ea există în parfum de oud, în țesături fine, în discreție.

Într-o lume a expunerii excesive, a ales tăcerea și sobrietatea femeii musulmane. Într-o epocă a imaginii, a ales misterul orientului. Iată motivele pentru care Rima fascinează. Dembele nu o împarte cu nimeni, doar cu Allah și fetița lor. Neobișnuit pentru 2026 dar potrivit pentru el. Dacă scormonim internetul, găsim 1-2 imagini cu fața ei. Poze mai degrabă furate. Am ales totuși să respectăm ce își doresc soții Dembele. O pauză dela supra-expunere ne face și nouă bine.

