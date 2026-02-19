Ai un pont?
Călin Donca îl face praf pe Dorian Popa! S-a lăsat cu amenințări: ”Ai mințit o țară întreagă, va trebui să dai socoteală”
17:29
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
17:26
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
17:20
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
17:10
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
16:48
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
16:36
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
16:24
Acte necesare stabilire pensie 2026. Care sunt documentele pe care trebuie să le ai la dosar
15:47
Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică
15:44
Ce amendă primesc românii care locuiesc la casă și nu deszăpezesc trotuarul. Suma nu este mică deloc
15:17
Cel mai controversat cuplu de la Insula iubirii. Ema și Răzvan, din nou împreună
14:49
Taxele locale se schimbă din nou. Cine va primi reducere
14:49
Ce salarii au angajații la Hornbach. Cât primesc lunar, de fapt
14:17
După valul de critici din online, artista dă de pământ cu haterii: „E teroare maximă la mine în comentarii”
14:14
Amendă de 800 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Ce prevede legea
14:01
Concertul Haddaway de la București se reprogramează pentru 18 aprilie
13:58
(P) Cum construim durabil în zilele noastre?
13:57
A fost publicat raportul medico-legal privind moartea lui Peter Greene. Care e cauza decesului actorului din „Pulp Fiction”
13:36
Zodiile care au noroc cu carul în ultimele zile de iarnă. Apar oportunități neașteptate
13:13
Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani
13:05
Fostul prinț Andrew a fost arestat. Fratele Regelui Charles e implicat în dosarul Epstein
12:59
Ce pensii vrea să taie Bolojan după cele ale magistraților. A anunțat că se va întâmpla în martie
12:41
Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea
12:09
Iuliana Beregoi e ”pa”. Yny Seby s-a cumințit: și-a ”tras” iubită și a făcut relația publică
12:07
Credit ipotecar 2026. Cât durează aprobarea și care sunt documentele necesare
11:31
ANM a anunțat un nou ciclon în România. Urmează un nou episod de iarnă severă
11:25
Răsturnare de situație în cazul morții celebrei vedete TV. A lăsat un bilet de adio
11:24
Doliu în muzică! Celebrul rapper a murit la 25 de ani. Cauza morții, un mister
11:22
Câți ani are, de fapt, Meghan Markle? Teoria conspirației despre vârsta reală a Ducesei de Sussex și cum a ajuns internetul să o acuze că minte
11:00
Planetele Sistemului Solar: câte sunt, care este ordinea lor și ce caracteristici au. Curiozități mai puțin știute
10:06
Antena 1, acuzații dure după eliminarea lui Oase de la Power Couple: „Un sezon aranjat ca familia Zmărăndescu să câștige marele premiu”
09:41
Călin Donca îl face praf pe Dorian Popa! S-a lăsat cu amenințări: ”Ai mințit o țară întreagă, va trebui să dai socoteală”
09:38
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
09:13
Incident alarmant în Capitală! O fată de 16 ani, electrocutată după ce a călcat într-o baltă
08:47
Cristian Boureanu, descalificat de la Survior după scandalul infernal cu Aris Eram? S-au jignit în ultimul hal
08:30
De ce a murit, de fapt, Mario Cofaru? Gestul care l-a costat viața
08:30
Rima Edbouche, umbra de mătase de lângă Balonul de Aur al lui Dembélé
08:13
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
08:10
Punem pariu că nu știi ce porți? Să facem lumină în cazul faimoșilor pantofi cu talpă roșie Louboutin!
07:59
TEST IQ | Ești mai inteligent decât un computer? Găsește cele 3 greșeli dintre burger-ul din stânga și cel din dreapta, în maximum 45 de secunde
07:50
Boala tropicală care deja se poate răspândi în majoritatea Europei. Ce recomandă specialiștii
07:40
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
07:30
Chef John și secretul crustei aurii care trosnește la fiecare mușcătură din Puiul cu glazură de lămâie
07:20
Benzina trece de 7,70 lei. Iată cât plătești astăzi 19 februarie 2026 pentru un plin în București și în țară
07:11
BANC | Bulă, Ștrulă și împărțirea nevestelor
07:00
Horoscop rune azi, 19 februarie 2026. Perthro și jocul destinului: pentru cine se aliniază lucrurile
06:40
Cum arată vila de lux a Mirelei Vaida din Snagov. Are teren de baschet și o piscină uriașă
06:30
Cartea de Tarot a zilei de azi, 19 februarie 2026. Cinciul de Monede: dincolo de pierdere și lipsă, începutul redresării
06:20
Dieta Gabrielei Firea. Cum a slăbit fostul primar al Capitalei 25 de kilograme în 3 luni
06:10
Băutura preferată a europenilor, în pericol. Țările cu cea mai mare producție de cafea vor deveni prea calde pentru a o putea cultiva
06:00
Horoscop chinezesc azi, 19 februarie 2026. Dragonul deschide drumul schimbării, Zodiile Șarpe și Maimuță dau lovitura pe plan profesional
05:50
Victor Schwartz, despre implanturile mamare cu LED: „Nu e sănătoasă la cap”. S-a creat isterie pe TikTok, însă realitatea e alta
05:40
Virgiliu Stroescu despre usturoi: „Dacă ar fi cât un dovleac, ar fi nenorocire!” – forța ascunsă dintr-un cățel pe zi
05:30
Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. Dobrogea sub cod de viscol: vânt puternic și ninsori la malul Mării Negre
00:50
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
00:30
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
00:10
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
00:03
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
00:00
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
23:55
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
23:51
Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut lângă cine am stat 20 de ani”
×