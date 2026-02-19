Planetele Sistemului Solar: câte sunt, care este ordinea lor și ce caracteristici au. Curiozități mai puțin știute

Sistemul nostru solar este uimitor! În centru se află Soarele. În jurul Soarelui orbitează opt planete, cu peste 100 de luni între ele, cel puțin cinci planete pitice, nenumărați asteroizi și, ocazional, câte o cometă. Iată care sunt planetele Sistemului Solar, care este ordinea lor și ce caracteristici interesante au fiecare dintre ele. Acestea sunt câteva lucruri interesante care te vor fascina.

Ce este Sistemul Solar

Sistemul solar este ansamblul format din Soare (o stea obișnuită din Galaxia Calea Lactee) și corpurile care orbitează în jurul său: 8 (anterior 9) planete, cu peste 400 de sateliți planetari cunoscuți (luni); numeroși asteroizi, unii având propriii sateliți; comete și alte corpuri înghețate; precum și regiuni vaste de gaz și praf foarte rarefiate, cunoscute sub numele de mediul interplanetar.

Sistemul solar face parte din „universul observabil”, regiunea spațiului pe care oamenii o pot observa efectiv sau teoretic cu ajutorul tehnologiei. Spre deosebire de universul observabil, universul în ansamblu poate fi infinit, conform britannica.

Soarele, Luna și cele mai strălucitoare planete au fost vizibile cu ochiul liber pentru astronomii din Antichitate, iar observațiile și calculele lor privind mișcările acestor corpuri au dus la apariția științei astronomiei.

Astăzi, volumul de informații despre mișcările, proprietățile și compozițiile planetelor și ale corpurilor mai mici a crescut considerabil, iar instrumentele de observație au depășit limitele sistemului solar, ajungând până la alte galaxii și la marginea universului cunoscut.

Totuși, sistemul solar și limita sa exterioară apropiată reprezintă încă granița atingerii noastre fizice și rămân nucleul înțelegerii teoretice a cosmosului.

Ce sunt planetele

Cuvântul provine din termenul grecesc antic planētēs și înseamnă „rătăcitor”.

Dicționarul Merriam-Webster definește o planetă ca „oricare dintre corpurile mari care se rotesc în jurul Soarelui în sistemul solar”.

În 2006, Uniunea Astronomică Internațională (IAU), organizația de astronomi care denumește obiectele din sistemul nostru solar, a adoptat propria definiție a termenului „planetă”. Această nouă definiție a dus la reclasificarea lui Pluto ca planetă pitică.

Conform definiției stabilite de IAU, o planetă trebuie să îndeplinească trei condiții:

să orbiteze în jurul unei stele (în vecinătatea noastră cosmică, Soarele);

să fie suficient de mare pentru ca gravitația proprie să îi confere o formă aproximativ sferică;

să fie suficient de mare încât gravitația sa să fi eliminat alte obiecte de dimensiuni similare din vecinătatea orbitei sale în jurul Soarelui.

O „planetă pitică” este un corp ceresc care:

se află pe orbită în jurul Soarelui,

are o masă suficientă pentru ca propria gravitație să depășească forțele de rigiditate ale corpului, astfel încât să capete o formă de echilibru hidrostatic (aproape sferică),

nu a curățat vecinătatea orbitei sale de alte obiecte, și

nu este un satelit.

Toate celelalte obiecte, cu excepția sateliților, care orbitează în jurul Soarelui vor fi denumite colectiv „corpuri mici ale Sistemului Solar”.

Planetele Sistemului Solar – câte sunt

Există opt planete în sistemul solar: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Cele patru planete interioare (Mercur, Venus, Pământ și Marte) sunt încadrate în categoria planetelor telurice; Jupiter și Saturn sunt giganți gazoși (planete uriașe formate în principal din hidrogen și heliu), iar Uranus și Neptun sunt giganți de gheață (care conțin în principal elemente mai grele decât hidrogenul și heliul).

Sistemul nostru solar este o organizare ordonată de planete care orbitează în jurul Soarelui.

Pluto, o planetă pitică, a fost inițial clasificată drept una dintre planetele sistemului solar atunci când a fost descoperită de Clyde Tombaugh.

În prezent, este considerată unul dintre cei mai mari membri cunoscuți ai Centurii Kuiper, o colecție de corpuri înghețate situate la marginile exterioare ale sistemului solar.

Pluto a fost retrogradată din statutul de planetă în anul 2006, când un grup de oameni de știință a stabilit o definiție oficială a termenului „planetă”.

Având atmosferă, caracteristici de suprafață distincte și cel puțin cinci sateliți naturali, Pluto este cea mai complexă planetă pitică cunoscută și unul dintre cele mai surprinzătoare obiecte ale sistemului solar.

Sonda New Horizons a survolat această planetă pitică în iulie 2015, iar oamenii de știință continuă să descopere detalii noi despre această lume îndepărtată.

Ordinea planetelor față de Soare

Înțelegerea sistemului nostru solar începe cu cunoașterea organizării acestuia. Planetele urmează o ordine specifică în funcție de distanța față de Soare, element fundamental în astronomie.

Planetele, în ordinea depărtării de Soare, urmează o traiectorie clară, fiecare fiind menținută pe orbită de gravitația puternică a Soarelui.

Călătoria începe în sistemul solar interior, regiunea cea mai apropiată de Soare, unde se află cele patru planete telurice, lumi dense și stâncoase, inclusiv Pământul.

Mai departe se află Centura principală de asteroizi, un vast inel de resturi cosmice care separă planetele interioare de cele exterioare.

Dincolo de aceasta se află regiunea giganților, unde cele patru planete exterioare, doi giganți gazoși și doi giganți de gheață, se găsesc în zonele reci și îndepărtate ale spațiului. Ordinea stabilită a planetelor sistemului solar este: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

Caracteristicile planetelor: Planete stâncoase vs. planete gazoase

Planetele sistemului solar sunt împărțite în două categorii principale: planete stâncoase și planete gazoase. Diferența dintre ele provine din modul și locul în care s-au format la începutul sistemului solar, iar Uranus și Neptun formează o subcategorie specială numită „giganți de gheață”.

Cele patru planete apropiate de Soare: Mercur, Venus, Pământ și Marte, sunt planete telurice, formate din materiale mai grele precum roca și metalul, capabile să reziste temperaturilor ridicate din perioada formării sistemului solar. Acestea au suprafețe solide, cu munți, văi și vulcani.

Dincolo de ele, după centura de asteroizi, se află giganții gazoși: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Aceștia sunt cele mai mari planete ale sistemului solar și sunt alcătuiți în principal din hidrogen, heliu și alte elemente ușoare, acumulate în regiunile mai reci și mai îndepărtate ale sistemului solar.

Nu au suprafețe solide, ci atmosfere adânci, cu modele complexe de nori și sisteme de furtuni.

Curiozități despre planetele Sistemului Solar

Acestea sunt câteva curiozități interesante despre planetele din Sistemul Solar. Unele dintre aceste informații sunt cu adevărat impresionante!

Nu poți sta pe Uranus



Norii lui Uranus sunt formați din hidrogen sulfurat, ceea ce înseamnă că au un miros foarte asemănător cu cel al ouălor stricate.

Dacă vom reuși vreodată să călătorim către planetele gazoase, ai putea avea o surpriză atunci când cobori din navă. Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun nu au suprafețe solide: au un nucleu stâncos, dar sunt în principal sfere uriașe formate din hidrogen și heliu.

Întreaga planetă Marte este la fel de rece ca Polul Sud



Dacă vei călători vreodată pe Marte, este recomandat să ai haine foarte groase. Temperatura medie este de aproximativ −60°C, similară cu cea de la Polul Sud.

Unii oameni de știință au propus idei pentru încălzirea planetei, cum ar fi construirea unor oglinzi uriașe care să reflecte razele Soarelui și să accelereze încălzirea suprafeței, conform BBC.

Inelele lui Saturn sunt formate în proporție de 90% din apă

Fiind atât de departe de Soare, apa din inelele lui Saturn este înghețată. Saturn este una dintre cele patru planete care au inele, însă ale sale au fost primele observate de pe Pământ cu ajutorul telescoapelor.

Cel mai mare satelit al lui Jupiter are un ocean sărat care conține mai multă apă decât oceanele Pământului

Ganimede, cel mai mare satelit al lui Jupiter, este mai mare decât planeta Mercur și ar fi considerat planetă dacă ar orbita Soarele și nu Jupiter.

Mercur are nevoie de aproximativ trei luni terestre pentru a orbita Soarele

Orbita lui Mercur durează 88 de zile, fiind cea mai scurtă din sistemul solar, deoarece este planeta cea mai apropiată de Soare.

Ar dura de aproximativ 100 de ori mai mult să călătorești în jurul Soarelui decât în jurul Pământului

Pentru a realiza o astfel de călătorie completă în jurul Soarelui ar fi nevoie de aproximativ 206 zile.

O zi pe Venus este mai lungă decât un an

O zi reprezintă timpul necesar unei planete pentru a se roti complet, iar un an reprezintă timpul necesar pentru a orbita Soarele. Venus se rotește foarte lent: o rotație completă durează 243 de zile terestre, în timp ce un an pe Venus durează 225 de zile terestre. Prin urmare, o zi este mai lungă decât un an pe Venus.

Pluto nu este singura planetă pitică din sistemul solar

Există mai multe planete pitice, printre care Pluto, Ceres, Makemake, Haumea și Eris. Recent a fost identificat și un alt obiect, numit oficial 2015 TG387, supranumit „Goblinul”.

Sistemul solar are aproximativ 4,5 miliarde de ani

Dacă vârsta sistemului solar ar fi comprimată într-un an, oamenii ar apărea pe Pământ abia în ultimele momente ale anului.

Sistemul solar s-ar putea să nu se termine la Pluto

Norul Oort este o regiune teoretică formată din resturi înghețate, considerată cea mai îndepărtată parte a sistemului solar, deși nu a fost observată direct. Dacă Pământul ar fi la 1 centimetru de Soare, norul Oort ar fi la aproximativ o jumătate de kilometru distanță. Chiar și așa, există regiuni îndepărtate cunoscute, precum Centura Kuiper.