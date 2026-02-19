Acasă » Știri » Iuliana Beregoi e ”pa”. Yny Seby s-a cumințit: și-a ”tras” iubită și a făcut relația publică

Iuliana Beregoi e ”pa”. Yny Seby s-a cumințit: și-a ”tras” iubită și a făcut relația publică

De: Luciana Popescu 19/02/2026 | 12:09
Iuliana Beregoi e ”pa”. Yny Seby s-a cumințit: și-a ”tras” iubită și a făcut relația publică
Veste tristă pentru fanele lui Yny Sebi! Cunoscutul trapper s-a „cumințit” și a decis că este timpul să se așeze la „casa” lui. Cu toții știm că de-a lungul timpului, cântărețul și-a dorit să își păstreze viața privată departe de lumina reflectoarelor, dar poate acum simte că și-a găsit cu adevărat jumătatea și vrea să își împărtășească fericirea cu toți urmăritorii lui. CANCAN.RO are toate informațiile.

După ani de zile în care și-a ținut viața amoroasă departe de ochii curioșilor, Yny Sebi a decis să schimbe regulile jocului. Influencerul a postat imagini surprinzătoare alături de o tânără misterioasă, iar internetul a explodat imediat. Loverboy-ul nostru este pregătit să cedeze ștafeta altor tineri pentru că se poate observa că acum este un iubit model.

Cadrele care au dat totul de gol

Într-o postare recentă, Sebi apare relaxat, într-un halat alb, într-un decor destul de luxos, pe semne că își răsfață noua iubită. În oglindă o observăm pe misterioasa brunetă care îl fotografiază pe trapper în timp ce mănâncă pizza. Deducem din imaginile postate că cei doi sărbătoresc posibila relație amoroasă la un hotel. Poate Yny a decis să își ducă jumătatea într-o mini vacanță.

Yny Sebi și iubita- sursa- social media

„A venit și momentu meu…” a scris Sebi la postarea cu noua lui iubită.

După ce imaginea a făcut ocolul internetului, iar relația s-a viralizat rapid, tânărul cântăreț a venit și cu un mesaj emoționant pentru oamenii care îl îndrăgesc.

 

„Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. E prima oară când mă postez cu o persoană importantă în mediul online, fără să o țin privată.” a transmis Yny Sebi pe Instagram.

 

Declarație oficială sau doar teasing?

Formularea a fost suficientă cât să-i pună pe fani pe jar. Este aceasta confirmarea unei relații? Sau doar o strategie subtilă de a crea suspans? Cert este că Yny Sebi este foarte bun la strategiile de marketing. În urmă cu o săptămână a reușit din nou să șocheze, atunci când a declarat, fără perdea, că s-a iubit și cu Andreea Bostănică, dar și cu Iuliana Beregoi. Andreea Bostănică a reacționat imediat și a negat acuzațiile, în timp ce Iuliana a păstrat tăcerea. Relația amoroasă cu domnișoara Beregoi, care a avut loc într-un trecut îndepărtat, a fost demascată de artist la detectorul de minciuni al lui Selly. (CITEȘTE MAI MULT AICI)

Noi rămânem cu ochii pe Yny Sebi, dar până atunci îi dorim să aibă parte de multă iubire alături de bruneta misterioasă.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”

 

 

 

