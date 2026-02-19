Ce pensii vrea să taie Bolojan după cele ale magistraților. A anunțat că se va întâmpla în martie

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o extindere a reformei pensiilor speciale, după schimbările deja operate în cazul magistraților. Executivul vizează corectarea mecanismelor care permit pensionarea la vârste mult sub cele din sistemul public și acordarea unor pensii apropiate de ultimul salariu, urmând ca pachetul legislativ să fie prezentat în cursul lunii martie.

Reforma ar urma să privească, în principal, personalul din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, inclusiv angajați ai Ministerul Afacerilor Interne și din instituțiile din domeniul apărării. Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare atât pentru echilibrarea bugetară pe termen lung, cât și pentru uniformizarea principiilor de pensionare între diferitele categorii profesionale.

Ce pensii vrea să taie Bolojan după cele ale magistraților

Planul guvernamental pornește de la ideea că sistemele care permit ieșirea la pensie la 48–52 de ani trebuie revizuite acolo unde natura activității nu justifică o retragere timpurie din activitate. În același timp, se prevede menținerea unor regimuri diferențiate pentru posturile caracterizate de solicitare fizică intensă sau de risc ridicat. În această categorie ar urma să rămână personalul operativ implicat direct în intervenții, misiuni speciale sau activități în condiții extreme.

„Ne propunem ca in martie să venim cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu privind vârsta de pensionare şi nivelul pensiei. Este vorba despre angajaţii Ministerului de Interne, cei din zona de Apărare şi din zona de ordine publică şi siguranţă naţională”, a transmis Bolojan.

Pentru a evita un impact brusc asupra instituțiilor vizate, proiectele de lege vor introduce perioade tranzitorii. Acestea ar permite adaptarea treptată la noile condiții de pensionare, inclusiv creșterea graduală a vârstei de retragere din activitate și recalibrarea modului de calcul al pensiilor. Persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare la momentul intrării în vigoare a noilor reglementări ar putea beneficia de regulile anterioare, conform modelului aplicat în reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

În paralel cu aceste intenții, reforma sistemului de pensii al magistraților a depășit etapa controlului de constituționalitate. Curtea Constituțională a României a respins obiecția formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, considerând că noile prevederi respectă cadrul constituțional și asigură o tranziție graduală către reguli similare celor din sistemul public. Decizia permite intrarea în aplicare a noii formule de calcul și a calendarului de creștere a vârstei de pensionare.

Reforma pensiilor magistraților introduce o structură etapizată care duce vârsta standard de pensionare la nivelul celei din sistemul public și stabilește condiții mai stricte de vechime. Totodată, modul de calcul al pensiei este reconfigurat prin raportare la media veniturilor dintr-o perioadă extinsă anterioară pensionării și prin limitarea raportului dintre pensie și ultimul venit net.

Autoritățile argumentează că aceste ajustări sunt necesare în contextul presiunilor demografice asupra bugetului de pensii, în condițiile în care un număr semnificativ de angajați urmează să iasă la pensie în următorii ani. Guvernul urmărește reducerea dezechilibrelor dintre contribuții și cheltuieli, precum și consolidarea sustenabilității sistemului public pe termen lung.

800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

Ce pensie primește o femeie care a lucrat 20 de ani în Germania. Suma e o mare dezamăgire