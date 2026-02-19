A fost publicat raportul medico-legal privind moartea lui Peter Greene. Care e cauza decesului actorului din „Pulp Fiction”

Peter Greene, actor cunoscut pentru rolurile din producții precum „Pulp Fiction”, care a murit pe 12 decembrie la vârsta de 60 de ani, a suferit o rană prin împușcare, care i-a fost fatală, conform raportului medico-legal care a intrat în posesia presei americane.

El a murit din cauza „unei plăgi împușcate la axila stângă cu leziuni la artera brahială”, potrivit Serviciului de Medicină Legală din New York. Glonțul a intrat prin axila stângă și a provocat o hemoragie majoră după ce a deteriorat artera care alimentează brațul, cotul, antebrațul și mâna sa. Moartea lui Greene a fost considerată un accident, scrie Variety.

Actorul a fost găsit mort în apartamentul său din Lower East Side, New York, pe 12 decembrie 2025. Se pare că un vecin l-a sunat pe proprietar și Poliția pentru a face un control după ce a auzit muzică non-stop în apartamentul lui Greene timp de câteva zile.

Peter Greene a murit la 60 de ani

Născut pe 8 octombrie 1965 în Montclair, New Jersey, Greene a debutat ca actor într-un episod din serialul polițist de scurtă durată Hardball, difuzat de NBC în 1990, iar debutul său în lungmetraje a avut loc în 1992, în filmul Laws of Gravity, în care a jucat alături de Edie Falco.

De acolo, cariera lui a cunoscut o ascensiune rapidă. În 1993, Greene a jucat în filmul Clean, Shaven, care a fost proiectat la Festivalul de Film de la Cannes din 1994. În 1994, a jucat în două filme importante. A interpretat rolul personajului negativ Zed în Pulp Fiction al lui Quentin Tarantino, care a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din acel an, și rolul antagonistului principal, Dorian Tyrell, alături de Jim Carrey în The Mask

Greene a continuat să lucreze constant de atunci. A jucat în filme precum Kiss & Tell, Blue Streak, End Game și The Bounty Hunter și a avut roluri memorabile în The Usual Suspects și Training Day. La televizor, a jucat în serialul dramatic al NBC The Black Donnellys și a apărut în serialele Life on Mars al ABC și Chicago P.D. al NBC. Cel mai recent, a apărut într-un episod din serialul The Continental.

