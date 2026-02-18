Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”

Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, a lansat săptămâna aceasta mai multe videoclipuri pe pagina sa de Instagram în care apără îmbătrânirea și nuditatea și spune că oamenilor nu ar trebui să le fie teamă să îmbătrânească în mod natural.

Actrița, recent devenită pictoriță, a făcut referire și la modul în care societatea actuală se raportează la nuditate și a amintit de un moment în care o echipă de filmare i-a cerut să scoată din cadru o pictură nud în timpul unui tur al studioului ei de artă din Los Angeles, scrie Page Six.

„Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă?.De ce ar trebui să ne fie frică de propriul nostru sine uman? Mi se pare cea mai ciudată idee din lume”, spune actrița în videoclip.

Vedeta din „Basic Instinct” și-a comparat corpul cu o proprietate imobiliară, adăugând: „Scuzați-mă, îl port în fiecare zi. Mă trezesc în el. Dorm în el. Este apartamentul meu. Locuiesc aici”.

Sharon Stone spune că nu îi e frică de îmbătrânire

De asemenea, Stone atrage atenția că multor persoane le este teamă să îmbătrânească, dar că ar trebui să înțeleagă că aspectul fizic nu este cel care definește o persoană.

„De ce în 2026 ne mai este frică de îmbătrânire și de a trăi în noi înșine? Suntem mai mult decât aparențele… suntem artiste, mame, surori, soții, asistente medicale, profesoare… și lista poate continua!”, a transmis ea.

Pictura în cauză, pe care Stone a numit-o „Zeița”, înfățișa o femeie goală. Stone a contestat acest dublu standard, scriind: „Ne este frică de nuditate pe ecranele noastre, pe corpurile noastre, în casa noastră… dar nu de violență sau de orice alt lucru cu care suntem bombardați constant zi de zi? Fiți serioși!”

Într-un videoclip postat săptămâna trecută, actrița a stat în fața aceluiași portret și a pledat pentru celebrarea corpului feminin.

„Suntem zeițele creației… Noi creăm casele, noi creăm familiile, noi creăm o viață pentru fiecare și de ce ar trebui să ne temem de asta?”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt

Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității