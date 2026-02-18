Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”

Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”

De: Daniel Matei 19/02/2026 | 00:50
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Sursa foto: Profimedia

Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, a lansat săptămâna aceasta mai multe videoclipuri pe pagina sa de Instagram în care apără îmbătrânirea și nuditatea și spune că oamenilor nu ar trebui să le fie teamă să îmbătrânească în mod natural.

Actrița, recent devenită pictoriță, a făcut referire și la modul în care societatea actuală se raportează la nuditate și a amintit de un moment în care o echipă de filmare i-a cerut să scoată din cadru o pictură nud în timpul unui tur al studioului ei de artă din Los Angeles, scrie Page Six.

„Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă?.De ce ar trebui să ne fie frică de propriul nostru sine uman? Mi se pare cea mai ciudată idee din lume”, spune actrița în videoclip.

Vedeta din „Basic Instinct” și-a comparat corpul cu o proprietate imobiliară, adăugând: „Scuzați-mă, îl port în fiecare zi. Mă trezesc în el. Dorm în el. Este apartamentul meu. Locuiesc aici”.

Sharon Stone spune că nu îi e frică de îmbătrânire

De asemenea, Stone atrage atenția că multor persoane le este teamă să îmbătrânească, dar că ar trebui să înțeleagă că aspectul fizic nu este cel care definește o persoană.

„De ce în 2026 ne mai este frică de îmbătrânire și de a trăi în noi înșine? Suntem mai mult decât aparențele… suntem artiste, mame, surori, soții, asistente medicale, profesoare… și lista poate continua!”, a transmis ea.

Pictura în cauză, pe care Stone a numit-o „Zeița”, înfățișa o femeie goală. Stone a contestat acest dublu standard, scriind: „Ne este frică de nuditate pe ecranele noastre, pe corpurile noastre, în casa noastră… dar nu de violență sau de orice alt lucru cu care suntem bombardați constant zi de zi? Fiți serioși!”

Într-un videoclip postat săptămâna trecută, actrița a stat în fața aceluiași portret și a pledat pentru celebrarea corpului feminin.

„Suntem zeițele creației… Noi creăm casele, noi creăm familiile, noi creăm o viață pentru fiecare și de ce ar trebui să ne temem de asta?”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt

Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești bune pentru fanii Hannah Montana. Miley Cyrus revine la Disney, la 20 de ani de la lansarea serialului
Showbiz internațional
Vești bune pentru fanii Hannah Montana. Miley Cyrus revine la Disney, la 20 de ani de la lansarea…
E însărcinată la 47 de ani! Vedeta TV a făcut marele anunț, la scurt timp după ce s-a căsătorit a patra oară
Showbiz internațional
E însărcinată la 47 de ani! Vedeta TV a făcut marele anunț, la scurt timp după ce s-a…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut ...
Gabriela Lucuțar, supărată pe fostul soț. Ce refuză să facă pentru copiii lor: „Nu am știut lângă cine am stat 20 de ani”
Vezi toate știrile
×