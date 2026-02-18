Vești bune pentru fanii Hannah Montana. Miley Cyrus revine la Disney, la 20 de ani de la lansarea serialului

Miley Cyrus se va întoarce la Disney în cadrul unui program special care va fi realizat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la lansarea serialului „Hannah Montana”, care a consacrat-o și care i-a adus milioane de fani în întreaga lume.

Ca parte a programului special, vedeta pop va sta de vorbă cu gazda podcastului Call Her Daddy, Alex Cooper, despre impactul pe care l-a avut serialul, iar cei doi vor revedea cele mai bune momente din producția Disney, scrie BBC.

Miley Cyrus revine la Disney

Ediția specială va fi filmată în fața unui public în studio și va fi difuzată pe Disney+ în martie. Emisiunea specială va include imagini inedite din „Hannah Montana”, în timp ce unele dintre platourile de filmare ale serialului vor fi reconstituite.

Cooper o va intervieva pe Cyrus pentru emisiunea specială, care va fi co-produsă de compania sa, Unwell Production, și de HopeTown Entertainment, o companie de producție condusă de mama lui Cyrus, Tish.

Cyrus a declarat într-un comunicat că „Hannah Montana” va „fi mereu o parte din mine. Ceea ce a început ca un serial TV a devenit o experiență comună care mi-a modelat viața și viața atâtor fani și voi fi mereu recunoscătoare pentru această conexiune”.

Miley Cyrus nu a avut voie să mai cânte piesele din serial

Miley Cyrus a spus recent că nu i s-a permis să interpreteze melodii din Hannah Montana după încheierea serialului Disney Channel, dar acest lucru s-a schimbat acum.

În timpul unei apariții din 2025 la podcastul Every Single Album, cântăreața și actrița, în vârstă de 32 de ani, a dezvăluit: „După ce am părăsit Disney, nu mi s-a permis să interpretez nicio piesă din Hannah Montana”.

„Nu este ca și cum aș fi vrut. Adică, să interpretez «The Best of Both Worlds» între «We Can’t Stop» și «Wrecking Ball» nu ar fi avut sens. Dar a fost totuși trist să știu că acele melodii au vocea mea, fața mea și că nu mi s-a permis să le cânt. Dar după ce am fost inclusă ca Legendă Disney, mi s-a dat permisiunea să interpretez acele melodii în viitor, ceea ce este destul de tare”, a povestit artista.

