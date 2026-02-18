Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt

Cauza morții Victoriei Jones a fost dezvăluită oficial de către autorități. Fiica actorului Tommy Lee Jones a murit „din cauza efectelor toxice ale cocainei”, a transmis Biroul de Medicină Legală din San Francisco, California.

Moartea ei a fost considerată una „accidentală”, scrie Page Six.

În primele ore ale zilei de Anul Nou, Victoria a fost găsită inconștientă la etajul 14 al Hotelului Fairmont San Francisco din California.

„Suntem profund întristați de incidentul care a avut loc la hotel pe 1 ianuarie 2026. Transmitem condoleanțe sincere familiei și celor dragi în această perioadă foarte dificilă. Echipa hotelului cooperează activ și sprijină autoritățile polițienești în cadrul anchetei în curs”, a declarat un reprezentant al hotelului pentru Page Six într-un comunicat la acea vreme.

Inițial, persoana care a găsit-o a crezut că Victoria inconștientă din cauza consumului excesiv de alcool și a alertat personalul hotelului.

Cu toate acestea, după ce paramedicii au fost chemați în jurul orei 2:52 dimineața, Victoria a fost declarată moartă la fața locului. Avea 34 de ani.

Tommy Lee Jones a avut-o pe Victoria și pe fiul său, Austin, în vârstă de 42 de ani, alături de a doua sa soție, Kimberlea Cloughley, cu care a fost căsătorit între 1981 și 1996. Mai multe persoane i-au transmis condoleanțe lui Tommy Lee Jones, pe rețelele de socializare, în urma veștii morții Victoriei.

