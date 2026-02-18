Acasă » Știri » Știri externe » Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt

Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt

De: Daniel Matei 18/02/2026 | 14:01
Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones. Ce i-a adus sfârșitul Victoriei, de fapt
Sursa foto: Profimedia

Cauza morții Victoriei Jones a fost dezvăluită oficial de către autorități. Fiica actorului Tommy Lee Jones a murit „din cauza efectelor toxice ale cocainei”, a transmis Biroul de Medicină Legală din San Francisco, California.

Moartea ei a fost considerată una „accidentală”, scrie Page Six.

În primele ore ale zilei de Anul Nou, Victoria a fost găsită inconștientă la etajul 14 al Hotelului Fairmont San Francisco din California.

„Suntem profund întristați de incidentul care a avut loc la hotel pe 1 ianuarie 2026. Transmitem condoleanțe sincere familiei și celor dragi în această perioadă foarte dificilă. Echipa hotelului cooperează activ și sprijină autoritățile polițienești în cadrul anchetei în curs”, a declarat un reprezentant al hotelului pentru Page Six într-un comunicat la acea vreme.

Inițial, persoana care a găsit-o a crezut că Victoria inconștientă din cauza consumului excesiv de alcool și a alertat personalul hotelului.

Cu toate acestea, după ce paramedicii au fost chemați în jurul orei 2:52 dimineața, Victoria a fost declarată moartă la fața locului. Avea 34 de ani.

Fiica lui Tommy Lee Jones a fost găsită moartă de Anul Nou

Fiica lui Tommy Lee a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în dimineața de Anul Nou. Victoria avea 34 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din San Francisco, echipajele de urgență au fost chemate joi dimineață, la ora 2.52, la hotelul Fairmont din San Francisco, situat pe Mason Street.

Medicii veniți nu au putut decât să constate decesul. În prezent, cauza morții este necunoscută.

„O femeie, în vârstă de aproximativ 35 de ani, a fost găsită inconștientă, iar personalul hotelului a fost alertat”, a informat o sursă.

Tommy Lee Jones a avut-o pe Victoria și pe fiul său, Austin, în vârstă de 42 de ani, alături de a doua sa soție, Kimberlea Cloughley, cu care a fost căsătorit între 1981 și 1996. Mai multe persoane i-au transmis condoleanțe lui Tommy Lee Jones, pe rețelele de socializare, în urma veștii morții Victoriei.



