De: Daniel Matei 03/01/2026 | 22:50
Familia lui Tommy Lee Jones a avut o primă reacție după tragica moarte a fiicei actorului, Victoria.

Membrii familiei au făcut apel la opinia publică să le respecte durerea și să manifeste decență în legătură cu pierderea suferită, scrie People.

„Apreciem toate cuvintele frumoase, gândurile și rugăciunile. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile. Mulțumim”, au transmis reprezentanții familiei prin intermediul unui comunicat transmis vineri presei americane.

Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă de Anul Nou

Fiica lui Tommy Lee a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în dimineața de Anul Nou. Victoria avea 34 de ani. Potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Pompieri din San Francisco, echipajele de urgență au fost chemate joi dimineață, la ora 2.52, la hotelul Fairmont din San Francisco, situat pe Mason Street.

Medicii veniți nu au putut decât să constate decesul. În prezent, cauza morții este necunoscută.

„O femeie, în vârstă de aproximativ 35 de ani, a fost găsită inconștientă, iar personalul hotelului a fost alertat”, a informat o sursă.

Vestea a fost relatată inițial de TMZ, care a precizat că locul faptei a fost luat la cercetări de Poliție, după ce femeia a fost declarată moartă. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din San Francisco a declarat pentru Daily Mail:

„Pe 1 ianuarie 2026, în jurul orei 3:14 dimineața, ofițerii de poliție din San Francisco au intervenit la un hotel situat pe strada Mason, la numărul 900, în urma unui raport privind o persoană decedată. La fața locului, ofițerii s-au întâlnit cu medicii, care au declarat-o pe femeie moartă”.

Tommy Lee Jones a avut-o pe Victoria și pe fiul său, Austin, în vârstă de 42 de ani, alături de a doua sa soție, Kimberlea Cloughley, cu care a fost căsătorit între 1981 și 1996. Mai multe persoane i-au transmis condoleanțe lui Tommy Lee Jones, pe rețelele de socializare, în urma veștii morții Victoriei.

