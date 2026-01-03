Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa a efectuat un „atac pe scară largă împotriva Venezuelei”, în urma căruia forțele americane „l-au capturat pe liderul țării, președintele Nicolas Maduro”, și pe soția sa.

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a confirmat atacul asupra capitalei Venezuelei, Caracas, în urma căruia Maduro ar fi fost capturat și transportat în afara țării.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a transmis liderul american.

Ce urmează în Venezuela

În replică, Venezuela a declarat stare de urgență națională, a denunțat „agresiunea militară” și a cerut „dovezi imediate că Maduro și soția sa sunt în viață”.

Nu este clar în acest moment ce ar putea urma în ceea ce privește preluarea puterii la Caracas după capturarea lui Maduro de către forțele americane, scrie presa internațională.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a declarat că președintele Maduro „va fi judecat pentru acuzații penale” în SUA și nu anticipează nicio altă acțiune împotriva Venezuelei, potrivit unui senator republican citat de BBC.

SUA l-au acuzat de mult timp pe Nicolas Maduro că conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă. Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost capturat Maduro sau unde a fost dus. Guvernul venezuelean nu a confirmat încă în mod oficial capturarea liderului de la Caracas. SUA au oferit anterior o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care ar duce la arestarea lui Maduro.

Nicolás Maduro a fost pus sub acuzare în Statele Unite pentru corupție, trafic de droguri și alte acuzații în 2020, iar Departamentul de Stat anunțase o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sau condamnarea sa.

