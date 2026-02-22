Acasă » Știri » Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!”

Gabi Tamas este favorit la câștigarea titlului de Survivor 2026/ sursă foto: social media

Au mai rămas destule zile până la finala Survivor 2026, dar rândurile celor care se luptă pentru premiul în valoare de 100.000 de euro se reduc treptat. Printre favoriții publicului la câștigarea trofeului „supraviețuitorului suprem” se numără Gabi Tamaș, câștigătorul emisiunii Asia Express 2025. 

Nu mai este un secret faptul că Gabi Tamaș a dovedit că poate face față condițiilor vitrege de trai de la Survivor. Fost sportiv, disciplinat prin natura meseriei sale și extrem de ambițios, Tamaș a reușit să devină cap de listă în topul favoriților la câștigarea marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Gabi Tamaș/ sursă foto: social media

După ce a câștigat Asia Express 2025 (alături de Dan Alexa), Gabi Tamaș ar fi la un pas distanță de a pune mâna pe trofeul Survivor 2026. Și nu o spunem noi, ci Robert Moscalul, unul dintre finaliștii ediției Survivor All Stars.

Fostul Războinic a avut un parcurs fenomenal în competiție. Și-a depășit condiția fizică și psihică, iar după doar câteva săptămâni în concurs a fost poreclit „Sonic” – datorită vitezei uimitoare pe care o avea în probele de pe traseu.

Recent, pe o rețea de socializare, Robert Moscalu l-a felicitat public pe Gabi Tamaș pentru evoluția sa în concurs, numindu-l viitorul câștigător Survivor 2026, mesaj ce a fost transmis drept un semn clar de susținere înainte de marea finală.

„Mă uit la Gabi Tamaș și e bun rău de tot. Cel mai rapid, e foarte înalt comparativ cu ceilalți și foarte bun, frate. Eu îl văd – să nu spun câștigător, că îmi sare lumea în cap – dar finalist sigur 100%. E bun rău, cel mai rapid. Bravo, bravo!”, a spus Robert Moscalu, fostul semifinalist de la Survivor All Stars 2024.

