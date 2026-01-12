Acasă » Știri » Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca de la Survivor. N-a mai răbdat și i-a pus la punct

Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca de la Survivor. N-a mai răbdat și i-a pus la punct

De: David Ioan 12/01/2026 | 10:35
Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca de la Survivor. N-a mai răbdat și i-a pus la punct
Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca de la Survivor. N-a mai răbdat și i-a pus la punct. Foto: Captură Survivor

Tensiunile din tribul Faimoșilor au atins un nou nivel în ediția recentă a show-ului Survivor România, după ce conflictul dintre Cristian Boureanu și Călin Donca a escaladat în timpul consiliului.

Situația a degenerat rapid, iar cel care a simțit nevoia să intervină a fost nimeni altul decât Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu a mai suportat schimbul de replici și i-a pus la punct pe cei doi, într-un moment care a surprins atât colegii de trib, cât și publicul.

Gabi Tamaș a intervenit în conflictul Boureanu-Donca de la Survivor

Totul a pornit de la discuția despre prăbușirea acoperișului adăpostului. Călin Donca a încercat să își asume vina, explicând că a vrut să testeze structura înainte de finalizare:

”Înainte să punem acoperișul, am vrut să testez. N-a fost nimeni când a picat. Mai departe, vă repet, este vina mea, că nu am făcut o casă suficient de solidă”

Intervenţia lui Gabi Tamaş în conflictul Dintre Călin Donca şi Cristian Boureanu, de la Survivor. Foto: Captură Survivor

Deși declarația părea să calmeze spiritele, reacția lui Boureanu a reaprins conflictul, iar discuția a degenerat într-o confruntare de orgolii. În acel moment, Gabi Tamaș a intervenit ferm, vizibil iritat de atmosfera tensionată. Acesta le-a transmis celor doi că întreaga echipă a muncit la adăpost și că nimeni nu are dreptul să își aroge merite exclusive:

„Vezi că am făcut-o cu toții, nu mai da din tine. Tu ai fost constructor și noi am muncit. Lasă vrăjeala asta. Mâncați-aș gura ta, tu, numai tu. Stai un pic, că am făcut împreună, nu ai făcut tu. Păi, ce facem aici”.

N-a mai răbdat și i-a pus la punct

Tamaș a continuat, subliniind că adevărata problemă nu este vina pentru acoperiș, ci faptul că discuțiile dintre Boureanu și Donca afectează întregul trib. Acesta a remarcat că niciunul dintre cei doi nu este liderul absolut și că toți băieții din echipă au caracter puternic:

„Eu nu văd niciun conflict. Sunt doi alfa care încearcă să facă ceva, dar niciunul nu face nimic. Pentru că până la urmă, noi suferim cu toții. Călin mi-a zis să fac ceva, am făcut, Cristi mi-a zis să fac ceva, am făcut. Nu e el arhitectul-șef. A intervenit o ceartă între doi masculi, dar credeți-mă, că poate sunt alfa cei trei din spate, Iusin, Cean, Aris și eu. Toți băieții de aici avem caracter de lider, doar că noi nu am intervenit în ceartă. Afla…nu mi se pare niciunul dintre ei afla, credeți-mă. Ei nu s-au bătut pe nimic, nu e niciunul capul, lider la noi în trib. La noi nu există șefi, doar că mai intervin niște discuții. Că se consideră unul sau ar vrea să fie șef, e altceva ”.

CITEŞTE ŞI: Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026

Ce i-a șoptit Călin Donca lui Iustin HVNDS la ureche, după ce a fost eliminat de la Survivor? Gabi Tamaș s-a uitat lung la el

 

