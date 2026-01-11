Acasă » Știri » Gabi Tamaș l-a lăsat perplex pe Adi Vasile. De ce nu vrea să câștige Survivor 2026, deși a fost brici la Asia Express

De: Irina Vlad 11/01/2026 | 20:52
Gabi Tamaș l-a lăsat perplex pe Adi Vasile. De ce nu vrea să câștige Survivor 2026, deși a fost brici la Asia Express/ sursă foto: social media
După ce câștigat Asia Express 2025, Gabi Tamaș (42 de ani) a fost invitat să își depășească limitele la Survivor 2026. Fostul fotbalist nu a stat nicio secundă pe gând și a acceptat să participe în cea mai dură luptă pentru supraviețuire. Recent, acesta a făcut o confesiune neașteptată. Care este motivul pentru care nu vrea să câștige competiția de la Antena 1?

Gabi Tamaș este unul concurenții din echipa „Faimoșilor” de la Survivor 2026. Proaspăt întors de la Asia Express, de unde a plecat cu trofeul și cecul în valoare de 35.000 de euro, alături de Dan Aelxa, fostul fotbalist din prima ligă a României are de gând să dea lovitura și în Republica Dominicană. Deși până acum a dovedit că are potențial și capacitate, în cursa pentru supraviețuire, dar și pentru cei 100.000 de euro, Gabi Tamaș nu sta nicio secundă cu gândul la marele premiu.

De ce nu vrea Gabi Tamaș să câștige Survivor 2026

În ediția de sâmbătă, 10 ianuarie, înanite de a intra în proba pentru imunitate individuală, o probă decisivă, Gabi Tamaș a lăsat audiența cu gură căscată. Dialogul dintre el și Adi Vasile, moderatorul emisiunii, a devenit subiect de discuție printre concurenți.

Gabi Tamaș l-a lăsat perplex pe Adi Vasile. De ce nu vrea să câștige Survivor 2026, deși a fost brici la Asia Express/ sursă foto: social media

Întrebat care este cea mai mare ambiție a da, Gabi Tamaș l-a surprins pe Adi Vasile și a mărturisit că nu are în plan să câștige Survivor, ci să ajungă cât mai departe în competiție.

Adi Vasile: Ambiția ta care este, Gabi?

Gabi Tamaș: Să ajung cât mai departe.

Adi Vasile: Să câștigi.

Gabi Tamaș: Nu, să ajung cât mai departe. Nu neapărat să câștig, să văd dacă rezist și dacă pot învinge persoana mea. Că, până la urma urmei, de asta am venit.

Să văd dacă pot să mă autodepășesc, pentru că fără mâncare, fără băutură, fără tot confortul de acasă este foarte greu să stai. Eu mă focusez pe ce am de făcut, restul… nu-s problemele mele.

×