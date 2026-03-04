Motorina s-a scumpit din nou în România și a trecut de 8,30 lei/litru în unele benzinării. Cât costă azi benzina, motorina și GPL

Prețurile la carburanți au crescut din nou în România, iar motorina a depășit deja pragul de 8,30 lei pe litru în unele benzinării. După mai multe scumpiri succesive din ultimele săptămâni, șoferii plătesc acum semnificativ mai mult pentru un plin. Iată cât costă astăzi benzina, motorina și GPL-ul în București și în marile orașe din țară.

Prețuri carburanți azi în România

Prețurile la pompă au crescut treptat în ultimele săptămâni, iar motorina este cea care a înregistrat cele mai vizibile scumpiri. În prezent, benzina se apropie de pragul de 8 lei pe litru, iar motorina a trecut deja de 8,30 lei pe litru în multe stații.

Valorile medii aproximative la nivel național sunt următoarele: benzină aproximativ 7,95 – 8,05 lei pe litru, motorină aproximativ 8,24 – 8,37 lei pe litru, iar GPL aproximativ 3,9 – 4,0 lei pe litru.

Prețuri în București

În Capitală, prețurile diferă în funcție de rețeaua de benzinării, însă valorile minime găsite sunt aproximativ: benzină 7,92 lei pe litru, motorină 8,24 lei pe litru și GPL 3,84 lei pe litru.

În unele stații, benzina ajunge deja la aproximativ 8,07 lei pe litru, iar motorina poate urca până la 8,37 lei pe litru.

Prețuri în marile orașe

În Cluj-Napoca, benzina costă aproximativ 7,89 lei pe litru, motorina aproximativ 8,19 lei pe litru, iar GPL aproximativ 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina se situează între 7,90 și 7,93 lei pe litru, motorina între 8,21 și 8,26 lei pe litru, iar GPL aproximativ 3,84 lei pe litru.

În Iași, benzina este aproximativ 7,91 – 7,94 lei pe litru, motorina aproximativ 8,21 – 8,26 lei pe litru, iar GPL aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina costă aproximativ 7,92 – 7,95 lei pe litru, motorina aproximativ 8,19 – 8,24 lei pe litru, iar GPL aproximativ 3,97 lei pe litru.

Cât costă un plin de carburant

Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costul unui plin a crescut în ultima perioadă.

Un plin de benzină ajunge acum la aproximativ 400 de lei, unul de motorină la aproximativ 410 – 420 de lei, iar pentru GPL costul este mult mai mic, între 195 și 200 de lei.

În medie, un plin de benzină în România costă aproximativ 77 de euro, iar unul de motorină aproximativ 80 de euro.

Tendința prețurilor

În ultimele săptămâni, trendul prețurilor este clar crescător. Motorina s-a scumpit cu aproximativ 30 de bani pe litru în perioada recentă, iar benzina a crescut și ea în mai multe etape.

De la începutul anului, scumpirile sunt și mai evidente: benzina s-a scumpit cu aproximativ 70 de bani pe litru, iar motorina cu peste 80 de bani.

Carburanții continuă să se scumpească în România, iar motorina a depășit deja pragul de 8,30 lei pe litru în unele benzinării. Benzina se apropie de 8 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne varianta cea mai ieftină pentru șoferi. Diferențele dintre marile orașe sunt mici, însă costul unui plin a crescut vizibil în ultimele luni.

