Vlad Ciurea nominalizează alimentul de post care ne distruge activitatea cerebrală

Suntem în Postul Paștelui, iar în această perioadă opțiunile alimentare sunt destul de limitate. În zilele de post mulți români tind să apeleze la un aliment care, de fapt, distruge activitatea cerebrală, potrivit lui Vlad Ciurea. Acest aliment este preferat de români, însă nu reprezintă o opțiune prea sănătoasă.

Creștinii ortodocși au intrat în Postul Paștelui, iar profesorul Vlad Ciurea a vorbit despre alimentele pe care le putem consuma în această perioadă. Acesta a tras un semnal de alarmă atunci când vine vorba despre unul dintre produsele preferate ale românilor. Specialistul ne recomandă să ne ținem departe de el.

Alimentul de post care ne distruge activitatea cerebrală

Atunci când vine vorba despre alimentele ce se pot consuma în perioada postului, Vlad Ciurea atrage atenția asupra cartofului. Această legumă se numără printre preferatele românilor, însă nu este prea prietenoasă cu organismul.

Vlad Ciurea a renunțat la această legumă de mai bine de 10 ani. Potrivit medicului, cartofii, în special cei prăjiți, sunt printre cele mai slabe alegeri pentru creier. Specialistul spune că acest aliment nu aduce beneficii sistemului nervos și, mai mult, poate crea senzația falsă de sațietate, fără aport nutritiv real.

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală”, spune Vlad Ciurea.

Mai mult, Vlad Ciurea a explicat că amidonul, prezent în cantități mari în cartofi și în multe alte alimente de post, încetinește procesele cerebrale și induce o stare de moleșeală. Iar persoanele care consumă frecvent astfel de produse pot experimenta scăderi ale randamentului intelectual, ale memoriei și ale capacității de concentrare.

Cei care nu pot renunțat la cartofi au la dispoziție o variantă ceva mai „prietenoasă”. Cartofii mov sunt o alegere mai bună, aceștia ajutând la menținerea unui nivel normal al glicemiei și a tensiunii arteriale. Au mai mulți antioxidanți decât cartofii albi sau galbeni, datorită conținutului lor ridicat de antocianine, fiind vorba de aceiași antioxidanți care se găsesc în afine și mure. Antocianinele pot asigura o îmbunătățire a vederii și o reducere a riscului de boli de inimă, cancer și diabet.

