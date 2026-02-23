Vlad Ciurea, mesaj direct despre depresie și „creierul care nu mai produce”: ce poți face concret pentru a reporni neurogeneza

Într-o intervenție devenită intens discutată, prof. univ. dr. Vlad Ciurea vorbește fără ocolișuri despre legătura dintre depresie și blocarea mecanismelor fine ale creierului. Mesajul său este clar: înainte de orice, trebuie să îți pui corpul în mișcare. Munca fizică, dușurile alternante, exercițiul în apă și ieșitul în natură pot deveni instrumente reale de reactivare a sistemului nervos.

„Principalul factor care inhibă neurogeneza este depresia”

Prof. univ. dr. Vlad Ciurea afirmă tranșant:

„Principalul factor care inhibă neurogeneza este depresia. Nu recomand din prima medicamente pentru că devii dependent de medicamente. Și devii o legumă, practic. Deci trebuie ca să găsești alte soluții. Medicamentul este ultimul. Când intri în depresie, primul lucru este: muncește. Am auzit frazele: du-te și muncește în curte, sapă grădina, fă ceva fizic și n-o să mai fii în depresie. Ieși din depresie. Este dovedit acest lucru. Al doilea, acele dușuri scoțiene. Apă fierbinte, apă rece. Există hidrokinetoterapie, adică hidro ești în apă, dar kineto, te miști în apă. Am văzut la japonezi. Venea valul. Venea valul pe tine și te deplasai împotriva valului. Tocmai ca să miști corpul, deci miști și sistemul nervos. Du-te pe munte. Du-te în oxigen, ia un rucsac, plimbă-te, ia o domnișoară de mână, două. Ca să performezi, trebuie să fii în activitate și atunci toți hormonii de care noi discutăm, hormonii activi, trebuie să te împingă înainte. Nu cei depresivi.”

Mesajul este unul direct și practic: depresia frânează procesele creierului, iar activitatea este antidotul inițial.

Munca și activitatea fizică-motorul creierului

Când profesorul vorbește despre „muncă”, se referă la activarea corpului. Studiile arată că exercițiul fizic stimulează producția de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), o proteină implicată în neurogeneză și plasticitate cerebrală. În plus, mișcarea crește nivelul de serotonină și endorfine și contribuie la reducerea inflamației și a stresului oxidativ.

Activități precum grădinăritul, mersul susținut, drumețiile, sportul sau munca fizică moderată nu „vindecă instant”, însă pun în mișcare corpul și, indirect, sistemul nervos. Exact ideea subliniată de Vlad Ciurea: corpul activ antrenează și creierul.

Dușurile scoțiene și alternanța cald-rece

Alternanța dintre apă fierbinte și apă rece, menționată în citat, are efecte fiziologice clare. Expunerea la apă rece poate activa sistemul nervos simpatic și poate crește nivelul de noradrenalină, inducând o stare de vigilență și energie. Unele studii sugerează că aceste mecanisme pot avea un efect pozitiv asupra tonusului psihic.

Ideea nu este extremul, ci stimularea controlată a organismului, pentru a-l scoate din starea de inerție.

Hidrokinetoterapia și mișcarea în apă

Exercițiul în apă combină rezistența naturală a mediului acvatic cu protecția articulațiilor. Hidrokinetoterapia este folosită în recuperare, dar poate avea și beneficii asupra stării psihice. Mișcarea împotriva rezistenței apei, așa cum descrie profesorul imaginea valului, obligă corpul să lucreze constant, antrenând simultan și sistemul nervos.

Studiile pe programe de exerciții în apă arată reduceri ale simptomelor depresive, mai ales atunci când activitatea este practicată regulat.

Natura, oxigenul și ieșirea din cercul gândurilor negative

„Du-te pe munte. Du-te în oxigen.” În spatele acestui îndemn stau date științifice consistente. Contactul cu natura este asociat cu reducerea ruminației mentale – acea reluare obsesivă a gândurilor negative. Expunerea la lumină naturală, mișcarea în aer liber și schimbarea mediului contribuie la reglarea ritmului circadian și la stabilizarea dispoziției.

Activitatea fizică în natură combină mai mulți factori protectivi: mișcare, lumină solară, oxigenare crescută și ruperea rutinei mentale negative.

Despre medicamente

În spiritul declarației profesorului, medicamentul nu este prima opțiune, ci ultima, atunci când celelalte soluții nu sunt suficiente. În formele grave de depresie, tratamentul medicamentos poate fi utilizat în cadrul unei evaluări medicale și sub supraveghere de specialitate.

Mesajul central rămâne însă cel al activării: pentru a performa, pentru a ieși din inerție, trebuie să fii în mișcare.

Declarația lui Vlad Ciurea sintetizează o idee simplă și puternică: depresia frânează neurogeneza și dinamica creierului, iar activitatea este primul pas către reechilibrare. Munca fizică, alternanța cald-rece, mișcarea în apă și contactul cu natura pot deveni instrumente reale pentru a reporni mecanismele biologice care susțin energia și claritatea mentală.

Înainte de orice, corpul trebuie pus în mișcare. Restul vine după.

