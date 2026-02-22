Acasă » Știri » De ce nu este bine să faci duș imediat după sport. Un medic specialist trage un semnal de alarmă

De ce nu este bine să faci duș imediat după sport. Un medic specialist trage un semnal de alarmă

De: Daniel Matei 22/02/2026 | 06:40
Mulți dintre noi suntem obișnuiți ca atunci când transpirăm foarte mult, de exemplu după ce facem sport, să facem un duș. Însă specialiștii spun că acest obicei poate fi periculos și că ar trebui să ne regândim puțin programul de sport.

Mai exact, profesorul universitar José Manuel Felices atrage atenția că un duș imediat după o sesiune de antrenament nu face altceva decât să oprească procesul natural prin care corpul uman își reglează singur temperatura, motiv pentru care ne putem confrunta cu amețeli sau chiar leșin. Recent, medicul a postat pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărit de peste 250.000 de utilizatori, un videoclip intitulat „Nu faceți niciodată duș după ce faceți sport”, videoclip menit să tragă un semnal de alarmă în rândul populației, scrie MEDIAFAX.

Doctorul atrage atenția că există mai multe motive serioase pentru care oamenii ar trebui să aștepte puțin între momentul în care termină o sesiune de exerciții fizice și momentul în care intră la duș. Aceasta pentru că procesele fiziologice naturale ale corpului trebuie lăsate să își urmeze cursul firesc.

De ce nu este bine să faci duș imediat după sport

În timpul antrenamentului, mușchii ard energie și produc căldură. Aceasta crește temperatura corpului. Pentru a compensa, vasele de sânge se dilată și facilitează transpirația, scăzând temperatura.

„Dacă terminăm antrenamentul și ne grăbim să facem duș, întrerupem procesul natural și putem provoca amețeli și chiar sincope”, explică Felices. Corpul are nevoie de timp pentru a-și regla temperatura în mod natural.

Specialistul mai atrage atenția că transpirația este extrem de utilă pentru ca organismul să poată elimina toxinele, iar întreruperea procesului prin duș împiedică, practic, corpul să scape de substanțele de care nu are nevoie și care chiar îi fac rău. Pentru că procesul de eliminare a toxinelor prin transpirație este unul esențial, dușul imediat după efort reduce simțitor capacitatea organismului de a face acest lucru.

Transpirația are un pH ușor acid care protejează pielea de bacterii și agresiuni externe în timpul exercițiilor fizice. Dacă faci duș prea repede, mai ales cu săpunuri alcaline, rupi acest echilibru, mai atrage atenția specialistul.

De aceea, medicul spune că trebuie să așteptăm cel puțin 15 minute între momentul în care terminăm de făcut sport și duș.

 „Știința susține că aceste procese durează aproximativ 15 minute după terminarea activității. Hidratează-te, socializează cu colegii tăi sau reflectează la cât de bine te-ai descurcat și apoi fă-ți dușul meritat și necesar”, concluzionează medicul.

