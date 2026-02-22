Acasă » Exclusiv » Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat că vor trece neobservate

22/02/2026 | 07:50
Au crezut că scapă… dar n-au reușit! Cu cât se chinuie să devină invizibile, cu atât devin mai vizibile. Geacă, ochelari, glugă, eșarfă…ele își fac treaba bine, dar noi suntem experți în jocul ăsta. CANCAN.RO e pe urmele divelor de la noi și se asigură că vă oferă cele mai bune unghiuri din momente pe care vedetele noastre nu și le-ar dori făcute publice. Într-un final, camuflajul lor a eșuat glorios, iar noi ne-am făcut treaba bine! Astăzi vă propunem un top cu 30 de vedete care au jucat de-a v-ați ascunselea cu paparazzi și au pierdut.

Topul este unul generos, așa cum v-am obișnuit, plin de vedete care au apelat la diferite trucuri pentru a reuși să treacă neobservate: ochelari cât mai mari, eșarfă trasă până la nas sau hanorac XXL. În parc, la întâlnire, în timp ce își deszăpezeau mașina, la cumpărături sau la alergat, vedetele noastre au atras atenția chiar și sub multe straturi.

De-a v-ați ascunselea cu vedetele noastre

Nu putem spune că doar noi suntem vinovați…asta pentru că divele de la noi sunt frecvent oprite pe stradă de fani. Prin urmare, și acesta este, cu siguranță, un aspect care le determină să își dorească anonimatul. Fiecare vedetă are un moment în care vrea să treacă neobservată. Poate are o zi mai proastă, poate i-a apărut un coș, poate nu a avut timp să se machieze înainte să iasă din casă. Noi înțelegem, dar nu putem să nu ne facem treaba. Oricum, pozăm și nu judecăm! Cu toții avem zile proaste, dar, din păcate, nu există ”pauze” de la celebritate, așa că odată ieșite din casă, vedetele noastre trebuie să se pregătească pentru atenția primită.

Începem cu una dintre cele mai bine echipate dive de la noi. Dacă nu vă spuneam cine este sigur nu v-ați fi dat seama niciodată, semn că ea și-a făcut treaba bine, dar nu destul de bine pentru noi. O geacă în care ar mai fi încăput două persoane, gluga pe cap, masca pe față și ochelari, ca să nu se vadă niciun pic de piele. Lavina Pîrva ne-a uimit până și pe noi cu dedicarea pe care a pus-o în speranța că nu va fi recunoscută. Din păcate pentru ea…misiune eșuată.

Lavinia Pîrva a făcut tot posibilul să treacă neobservată
Lavinia Pîrva a făcut tot posibilul să treacă neobservată

Nici Andreea, soția tinerică a lui Dorian Popa, nu s-a lăsat mai prejos. Ochelarii XXL și gluga voluminoasă pe cap au avut menirea de a o ține departe de atenție, dar bruneta a uitat un aspect destul de important. Cum să treci nevăzută când îl ai pe Dorian Popa lângă tine și cobori dintr-un bolid de lux? Poate data viitoare va fi mai inspirată!

Andreei nu îi place deloc atenția
Andreei nu îi place deloc atenția

Monica OrlandaInna, Lidia Buble, Antonia, Bianca Drăgușanu, Roxana Vancea, Adela Popescu, Denise RifaiEmily Burghelea, Ilinca Vandici, Simona Gherghe, Gina Pistol, Oana Matache, Loredana Groza, Daniela Crudu, Sore, Tania Budi, Alina Eremia, Nicola, Adelina Pestrițu, Mira, Anda Adam, Claudia Iosif, Alexandra Stan, Raluca Podea, Ruxandra Luca și Delia Matache se regăsesc în topul nostru atent realizat. Imaginile tari le vedeți în galeria foto.

