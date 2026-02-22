Acasă » Știri » Plictiseala devine divertisment! Generația Z transformă banalul în fenomen online

Plictiseala devine divertisment! Generația Z transformă banalul în fenomen online

De: Diana Cernea 22/02/2026 | 08:50
Plictiseala devine divertisment! Generația Z transformă banalul în fenomen online
Banalul devine interesant, sursa-pexels.com

„Plictiseala” și „divertismentul” capătă un sens nou pentru Generația Z, care transformă momentele aparent banale în conținut urmărit de milioane de oameni. Potrivit The Telegraph, streamingul bazat pe conversații spontane și situații obișnuite devine una dintre cele mai surprinzătoare forme de entertainment ale prezentului.

Banalul a devenit o formă de spectacol

În fiecare săptămână, scriitoarea Katherine Dee realizează un show online în care răspunde apelurilor primite în direct de la spectatori. Formatul amintește de celebrul program radio nocturn „Coast to Coast AM”, moderat în trecut de Art Bell, unde ascultătorii puteau suna și discuta despre orice subiect.

Succesul unor astfel de formate nu stă în spectaculos sau în producții elaborate, ci în imprevizibilitate. Publicul este atras de senzația că se poate întâmpla orice și de atmosfera familiară, asemănătoare unei conversații într-un bar unde oameni necunoscuți ajung să discute liber.

Fenomenul este vizibil și pe platformele moderne de streaming, în special în secțiuni precum „Just Chatting”, unde creatorii transmit live ore întregi, fără scenariu sau invitați. Spectatorii urmăresc, comentează și interacționează în timp real prin chat. Deși pare un concept simplu, formatul atrage audiențe uriașe în zeci de limbi și comunități online.

Această tendință nu este complet nouă. În 1996, studenta Jennifer Ringley a devenit celebră după ce a instalat o cameră video în dormitor și a transmis imagini din viața ei de zi cu zi, 24 de ore din 24. Proiectul JenniCam a atras milioane de vizitatori, fascinați nu de evenimente spectaculoase, ci de rutina obișnuită: teme, discuții sau activități casnice.

De ce sunt atrași oamenii de „nimicuri”

Specialiștii spun că publicul nu caută neapărat acțiune constantă, ci senzația de apropiere emoțională. Acest tip de relație este cunoscut drept „parasocială”, adică sentimentul de conexiune cu o persoană care nu știe că exiști.

Reality show-urile au exploatat același principiu. Programe precum „Big Brother” au devenit populare nu doar pentru conflicte, ci pentru momentele aparent neimportante, când participanții gătesc, discută banalități sau pur și simplu stau în liniște. Tocmai aceste momente creează impresia de autenticitate și familiaritate.

Potrivit The Telegraph, streamingul modern elimină chiar și dramatizarea specifică televiziunii și lasă loc doar conversațiilor spontane. Paradoxal, tocmai pauzele, momentele de liniște sau discuțiile fără miză creează o conexiune mai puternică între creator și public.

Deși fenomenul poate fi interpretat drept un semn al singurătății în era digitală, mulți experți cred că reprezintă o evoluție firească. Oamenii au căutat întotdeauna companie prin radio, televiziune sau conversații ocazionale în spații publice.

Într-o perioadă dominată de conținut rapid și spectaculos, popularitatea acestui tip de divertisment sugerează o schimbare important. Se pare că publicul caută din nou autenticitatea, simplitatea și sentimentul de conexiune umană.

CITEȘTE ȘI:

Revoluția părului albastru! Trendul rebel care a cucerit vedetele și internetul

2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât”
Știri
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar…
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment
Știri
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la…
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice
Gandul.ro
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice
Gandul.ro
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta ...
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât”
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut ...
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km ...
Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute)
Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. ...
Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. Dacă află aia ce faci tu în apartament…”
Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată ...
Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani
Vezi toate știrile
×