2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple

De: Diana Cernea 11/02/2026 | 07:50
Revenirea în offline, sursa-pexels.com

 Viața analogică și dorința de a te deconecta, măcar din când în când, de la tehnologie devin tot mai populare. Pe TikTok apar din ce în ce mai multe clipuri despre „revenirea la offline”, iar discuțiile despre dependența de ecrane par mai intense ca niciodată.

De ce tot mai mulți tineri simt nevoia să ia o pauză de la online?

La începutul fiecărui an, mulți își promit că vor petrece mai puțin timp pe telefon sau pe rețelele sociale. În 2026, însă, lucrurile par să depășească simplele rezoluții. Tot mai mulți utilizatori spun că acesta ar putea fi „anul revoluției analogice”.

Potrivit revistei Dazed, platforma TikTok abundă în idei pentru reducerea dependenței de tehnologie. Unii aleg să fotografieze cu aparate digitale în locul telefonului, alții își notează gândurile într-un jurnal, nu într-o aplicație. Sunt și cei care revin la iPod-uri sau își pregătesc așa-zisele „genți analogice”, pline cu reviste, puzzle-uri, materiale de desen sau chiar ustensile de tricotat, pentru momentele în care simt nevoia să se desprindă de lumea online.

Pentru mulți tineri, dorința de a reduce timpul petrecut pe internet nu este ceva nou. Diferența este că acum pare să devină o alegere conștientă. Nu vor neapărat să renunțe complet la tehnologie, ci mai degrabă să nu mai simtă că depind de ea. Oboseala provocată de rețelele sociale, fluxul constant de informații și conținutul generat de inteligența artificială îi determină pe mulți să caute alternative.

Statisticile confirmă această tendință. Tinerii petrec, în medie, peste șase ore pe zi în fața ecranelor, iar tot mai mulți spun că experiențele online le afectează starea de spirit.

O modă trecătoare sau o schimbare de mentalitate?

Viața analogică promovează un ritm mai lent și mai conștient. Pentru cei care adoptă acest lifestyle, plăcerea vine din lucruri simple, precum răsfoirea unei cărți, ascultarea unui disc la pick-up sau scrisul de mână, în locul notificărilor constante și al scroll-atului nesfârșit.

Totuși, potrivit Dazed, fenomenul nu este lipsit de controverse. Unii spun că transformarea traiului analogic într-un trend poate duce la consum inutil, deoarece mulți cred că trebuie să cumpere obiecte noi pentru a adopta acest stil de viață. În plus, nu toată lumea își permite să renunțe la tehnologie, mai ales când aceasta este esențială pentru muncă sau comunicare.

Susținătorii mișcării spun însă că schimbarea nu trebuie să fie costisitoare. Mulți recomandă folosirea lucrurilor pe care le ai deja, cumpărături second-hand sau activități creative mai prietenoase cu mediul.

Ironia este că viața offline este promovată chiar pe rețelele sociale. Cu toate acestea, adepții fenomenului spun că scopul nu este abandonarea completă a mediului digital, ci folosirea lui într-un mod mai conștient și echilibrat.

Este puțin probabil ca oamenii să renunțe la social media peste noapte. Totuși, acest trend ar putea marca începutul unei schimbări mai profunde în modul în care generațiile tinere își gestionează timpul, atenția și relațiile.

