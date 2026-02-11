N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna pare că nu a spus încă ultimul cuvânt în București, iar mijlocul lunii februarie aduce din nou condiții meteo specifice sezonului rece. După câteva zile cu temperaturi mai blânde, locuitorii Capitalei trebuie să se pregătească pentru o schimbare bruscă a vremii.

Pe 17 și 18 februarie sunt așteptate temperaturi scăzute și cer predominant noros, cu șanse ridicate de precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță. Vremea va fi instabilă, iar valorile termice se vor menține sub media normală a perioadei, ceea ce poate duce la depunerea unui strat de zăpadă în unele zone ale orașului și la condiții mai dificile de trafic.

Cum va fi vremea în România

România se confruntă cu un episod de iarnă severă, caracterizat prin ninsori abundente, intensificări ale vântului și temperaturi extrem de scăzute, care pot coborî până la -15°C în anumite zone. Regiuni extinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat sunt afectate de viscol, polei și strat consistent de zăpadă, iar la munte rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 90 km/h.

Meteorologii avertizează că nopțile vor fi deosebit de reci în toată țara, cu minime ce pot ajunge chiar și la -14°C, iar circulația poate fi îngreunată din cauza condițiilor meteo dificile.

Pe ansamblu, în perioada următoare, valorile termice vor avea fluctuații, cu episoade de vreme mai blândă alternate cu reveniri ale frigului. În unele regiuni, mai ales în nord-vest și centru, temperaturile pot fi ușor peste media normală pentru această perioadă, însă precipitațiile vor rămâne frecvente, în special în vest, nord-vest și sud-est.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, dar local pot fi mai ridicate, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane și deluroase.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 11 februarie 2026. Oltenia, sub semnul ploilor reci și al vântului tăios

Urmează prăbușirea vortexului polar. Ce fenomene meteo se vor produce