Prognoza meteo azi, 11 februarie 2026. Oltenia, sub semnul ploilor reci și al vântului tăios

De: Paul Hangerli 11/02/2026 | 05:30
Vremea rămâne rece, sursa- arhiva CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 11 februarie 2026. Vremea în România va fi în continuare rece pentru început de februarie, cu temperaturi care în mare parte se vor situa în jurul a 0-5 °C în regiunile joase și ușor peste în sud-vestul țării. Cerul va fi în general noros, iar local pot apărea ploi slabe sau trecătoare, uneori sub formă de ninsoare, mai ales în zonele mai reci și montane.

Vremea în România

În ansamblu, România va avea o zi rece și predominant noroasă, cu temperaturi ce vor rămâne modeste pentru început de februarie, mai ridicate în sud-vest și mai scăzute în nord-est și zonele montane. Izolat sunt posibile treceri de lapoviță sau ninsoare, și se pot forma ploi slabe în regiunile mai calde. Pentru locuitorii din orașe mari, vremea rămâne tipică sezonului rece, cu cer acoperit și valori termice ce nu vor depăși semnificativ 5-7 °C la amiază în cele mai calde regiuni ale țării.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest – Temperaturile vor fi în general în jur de 2-5 °C, cerul parțial noros, cu vânt moderat. În zonele mai înalte ale Carpaților Occidentali rămâne rece, cu posibile treceri de ninsoare.

Sud și Sud-Est – Sudul țării va avea valori ușor pozitive, în jurul 1-4 °C, însă tot cu cer mai mult acoperit. Sud-Estul spre Dobrogea va păstra temperaturi apropiate de 2-4 °C și noros spre înnorat.

Oltenia și Sud-Vest – În Oltenia și în Sud-Vest, valorile termice vor fi cele mai ridicate din țară, cu +3 °C până spre +7 °C în orele de prânz. Unele zone pot avea ploi slabe mixte cu lapoviță.

Est și Nord-Est – Estul și Nord-Estul vor fi cele mai reci regiuni, cu valori mai scăzute, uneori apropiate de 0 °C sau chiar ușor negative în zonele mai înalte. Posibil lacuri de polei dimineața.

Centrul țării și zona Carpaților – La munte vremea rămâne rece cu temperaturi sub 0 °C local și ninsoare pe crestele montane; în Transilvania joasă se vor înregistra 1-4 °C.

Dobrogea și zona Mării Negre – Temperaturi puțin peste 0 °C, până la 3-4 °C, cu cer noros, ușoare intensificări ale vântului dinspre mare și posibilă ceață dimineața.

Vremea în capitală și marile orașe

București – Temperatură în jur de 0-2 °C, cer înnorat, vânt moderat și condiții de ger ușor spre prânz.

Cluj-Napoca – Aproximativ +2 °C, cer parțial noros, vânt moderat și posibil depozite subțiri de zăpadă pe zonele joase.

Timișoara – În jur de +4 °C, cer acoperit cu nori, șanse mici de ploaie ușoară.

Iași – Aproximativ 0 °C până la +1 °C, cer mult nor, umiditate ridicată și posibil polei dimineața.

Craiova – Aproximativ -1 °C până la +1 °C, cer noros și trecătoare ninsori slabe.

Constanța – Aproximativ +3 °C, cer acoperit și vânt ușor, cu posibilă ceață dimineața.

Brașov – Temperatură scăzută, în jur de -1 °C până la +1 °C, cer predominant noros și posibilă ninsoare ușoară.

