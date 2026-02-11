Lovitură la pompă pentru șoferi! Cât a ajuns să coste benzina azi 11 februarie 2026 în România și unde găsești cele mai ieftine prețuri

Prețurile carburanților continuă să fie un subiect fierbinte pentru șoferii din România, iar începutul lunii februarie 2026 aduce noi valori la pompă. Benzina, motorina și GPL-ul înregistrează variații ușoare, în funcție de oraș și de rețeaua de benzinării, însă media națională oferă deja o imagine clară asupra costurilor cu alimentarea. Iată cât plătesc românii pentru combustibil, cum arată situația în marile orașe, ce tendințe se conturează și cât te costă, de fapt, un plin.

Prețurile medii la carburanți în România

Potrivit celor mai recente date, valorile medii la nivel național arată astfel:

Benzină Standard 95: aproximativ 7,70 – 7,80 lei/litru

Motorină: aproximativ 8,00 – 8,05 lei/litru

GPL auto: aproximativ 3,90 – 3,95 lei/litru

Aceste valori sunt orientative și pot varia ușor în funcție de stația de alimentare sau zona geografică, însă reflectă costurile reale pe care șoferii le întâlnesc în majoritatea benzinăriilor din țară.

Cât costă carburantul în București

În Capitală, prețurile diferă de la o stație la alta, însă media actuală indică:

Benzină Standard 95: între 7,50 și 7,88 lei/litru

Motorină: între 7,95 și 8,12 lei/litru

GPL: între 3,80 și 3,95 lei/litru

Bucureștiul rămâne unul dintre orașele unde diferențele între benzinării sunt vizibile, iar șoferii pot economisi câțiva lei dacă aleg atent stația de alimentare.

Situația prețurilor în marile orașe ale țării

În principalele centre urbane, valorile medii arată astfel:

Cluj-Napoca: 7,69 lei / 7,99 lei / 3,94 lei

Timișoara: 7,70 lei / 8,01 lei / 3,84 lei

Iași: 7,71 lei / 8,01 lei / 3,99 lei

Constanța: 7,73 lei / 8,00 lei / 3,97 lei

Diferențele sunt relativ mici între orașe, însă pot exista variații de câțiva bani sau chiar zeci de bani în funcție de ofertă și concurența locală.

Tendințele prețurilor la carburant

În ultimele luni, benzina și motorina au înregistrat o creștere ușoară, influențată de evoluțiile pieței internaționale și de costurile energetice. În schimb, GPL-ul a rămas relativ stabil, cu fluctuații minore.

La nivel european, România continuă să aibă prețuri mai mici decât media continentală, însă trendul general rămâne influențat de evoluțiile globale ale petrolului.

Cât costă un plin de carburant

Pentru un autoturism obișnuit, cu rezervor de aproximativ 50 de litri, costurile actuale sunt:

Benzină: aproximativ 385 lei pentru un plin

Motorină: aproximativ 400 lei pentru un plin

GPL: aproximativ 190 lei pentru un plin

Sumele sunt orientative și pot varia în funcție de prețul exact din stația aleasă.

Unde se găsesc cele mai ieftine stații

În marile orașe există benzinării unde carburantul poate fi găsit sub media pieței. De exemplu, benzina Standard 95 poate coborî în anumite stații spre 7,69 – 7,70 lei/litru.

În cazul GPL, unele benzinării practică tarife sub 3,90 lei/litru, în special acolo unde competiția locală este puternică.

Pentru a identifica cele mai bune prețuri în timp real, șoferii pot utiliza aplicații dedicate, care afișează tarifele actualizate din diferite stații din țară.

Carburanții rămân un cost important pentru șoferii români, iar diferențele de preț, chiar și mici, pot conta pe termen lung. Deși România continuă să fie printre țările cu combustibil mai accesibil în Europa, evoluția pieței globale poate influența rapid tarifele. Pentru șoferi, alegerea atentă a stației și monitorizarea prețurilor rămân soluții simple pentru economii constante.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”

Ce salariu are un muncitor pe șantier în România în 2026. Ce sumă primește lunar