BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului

De: David Ioan 11/02/2026 | 07:10
Pentru a începe ziua cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excelent care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Protagoniştii noştri sunt Bulă şi Ştrulă, care se întâlnesc la Piaţa Sudului. Motivul te va face să râzi în hohote.

Se întâlnesc Bulă și Ștrulă pe stradă.
– Salut, Bulă! Ce faci?
– Uite, cu niște treburi pe la Piața Romană.
– Păi aici e Piața Sudului. Ce cauți aici?
– Loc de parcare, Ștrulă.

Alte bancuri amuzante

Bărbatul, amanta și liftul

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara unde locuia respectiva vede următorul anunț: „Liftul nu funcționează”. 
Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăi clipe frumoase și-a zis: 
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!” 
Până la etajul 3 a urcat din fugă. 
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. 
La etajul 8 a luat ceva pentru inimă. 
La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una din trepte ca să-și tragă sufletul și s-a gândit: 
„Poate am noroc să n-o găsesc acasă….” 

„Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

