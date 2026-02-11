Acasă » Știri » Mihai Bendeac reacționează după noul scandal în care este implicat: „Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție”

De: David Ioan 11/02/2026 | 08:41
Mihai Bendeac a transmis un mesaj public ferm după ce a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără în timpul unui fan meeting din cadrul turneului de promovare a filmului “Băieți de oraș: Golden Boyz”.

Actorul a respins categoric acuzațiile și a explicat că interacțiunea respectivă a fost una amuzantă, fără conotații sexuale, subliniind că va iniția demersuri legale împotriva celor care au lansat aceste afirmații.

Mihai Bendeac, implicat într-un nou scandal

Incidentul a avut loc la premiera noului film al lui Mihai Bendeac, “Băieți de oraș: Golden Boyz”. Actorul a postat chiar el un videoclip în care o tânără a venit la el pentru a îşi mărturisiri admiraţia.

Vizibil emoţionată, aceasta i-a mărturisit lui Bendeac că inima îi bate foarte tare, spunându-i să îi pună mâna pe piept pentru a se convinge. Videoclipul s-a viralizat rapid, stârnind inevitabil şi acuze la adresa lui Bendeac, susţinându-se că gestul său a fost unul hărţuitor.

În urma discuţiilor, Bendeac a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care a criticat modul în care situația a fost prezentată în spațiul public, relatând că anumite persoane și organizații au interpretat greșit un moment care, în opinia lui, nu a avut nimic nepotrivit.

Răspunsul lui Mihai Bendeac în vederea acuzaţiilor aduse la adresa sa. Foto: Instagram

Totodată, actorul a afirmat că întreaga discuție a fost amplificată artificial, fără a se ține cont de contextul real al interacțiunii.

„Centrul Filia, bloggerul Zoso și un ‘influencer’ de Youtube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituțe: În primul rând, cum vă permiteți dumneavoastră så sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Este o chestiune care ține de dorința dumneavoastră de a obține vizualizări?”, a scris Bendeac în incipitul mesajului.

Reacţia lui Mihai Bendeac

De asemenea, Mihai Bendeac a insistat că nu a existat nicio intenție de hărțuire și că gestul a fost inițiat chiar de tânără, în cadrul unui moment care, potrivit lui, a fost perceput ca fiind amuzant de ambele părți. În plus, Bendeac a criticat şi modul în care unii comentatori au interpretat imaginile.

„Dacă, într-adevăr, ați văzut ceva sexual în această interacțiune s-ar putea să aveți o problemă ce necesită tratament. Si asta e grav pentru niște persoane care se presupune că ar trebui să protejeze femeile. Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor”, a mai transmis actorul.

Acesta a precizat că nu a atins părțile intime ale tinerei și că momentul a fost unul lipsit de orice intenție nepotrivită. Bendeac a afirmat că acuzațiile sunt rezultatul unor interpretări exagerate și nefondate.

„Nu i-au fost atinse părțile intime iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meetings, cu sute de oameni în jur. Probabil treceți prin filtrele si fanteziile dumneavoastră. Revenind la începutul acestui mesaj, partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost întrebată/contactată în legatură cu treaba asta. Dacă ați fi fost de bună credință, puteați încerca să aflați cine e și să luați legatura cu ea, s-o întrebați. Nu vă e jenă?”, a continuat acesta.

În încheiere, Mihai Bendeac a anunțat că va urma pașii legali necesari pentru a-și proteja imaginea și pentru a demonstra că acuzațiile care i-au fost aduse nu au fundament.

