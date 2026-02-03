Acasă » Exclusiv » Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii”

Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii"

De: Loriana Dasoveanu 03/02/2026 | 23:40
La un deceniu de la lansarea serialului „Băieți de oraș”, Mihai Bendeac revine în atenția publicului cu filmul care poartă același nume, și aceeași semnătură artistică, de data aceasta, în cinematografe. La avanpremieră, înconjurat de oameni din presă, fotografi, dar și de prieteni și vedete care au venit să-l susțină, actorul s-a declarat măgulit, dar totodată nerăbdător ca cei prezenți să vadă filmul. În interviul oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Bendeac vorbește despre acest proiect ambițios, dar interviul a atins și o parte personală în care Mihai Bendeac a dezvăluit ce anume și-ar dori să împrumute chiar de pe Roby Roberto, personajul pe care îl interpretează. De asemenea, actorul a dezvăluit și cât de tare l-a călit momentul de la Teatrul Național București când a apărut călare pe un cal, dar totodată ne dezvăluie și cum va petrece de ziua lui care se apropie cu pași repezi. 

La avanpremiera filmului „Băieți de oraș”, Mihai Bendeac a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit emoțiile care îl încearcă de fiecare dată când lansează un nou proiect. De asemenea, actorul a vorbit despre munca din spatele filmului, dar și despre cum a continuat să-și neglijeze viața personală, în detrimentul celei profesionale. Printre altele, Mihai Bendeac a rememorat și momentul de pe scena Teatrului Național București de la ziua lui Florin Piersic, moment despre care spune cu umor că l-a călit profesional.

Mihai Bendeac, la lansarea filmului său: „M-ar fi încurcat să am copii”

CANCAN.RO: Mihai, felicitări pentru lansarea filmului Băieți de oraș. Ce emoții te încearcă? 

Mihai Bendeac: Doar emoții pozitive pentru că am trecut prin mai multe vizionări în momentul acesta, am trecut prin mai multe avanpremiere, am văzut care este reactivitatea oamenilor vizavi de acest film și mă bucur să fiu cu voi, cu colegii mei. Este una dintre cele mai relaxante seri din existența mea profesională.

CANCAN.RO: Mă bucur. Ce feedback ai primit de la cei care au văzut filmul? 

Mihai Bendeac: Un feedback care pe mine personal m-a copleșit. În momentul în care am terminat montajul, am știut că am făcut un film bun după reperele mele. Unora li se pare că este un film excepțional, eu cred că am făcut un film bun.

Mihai Bendeac a lansat filmul
Mihai Bendeac a lansat filmul „Băieți de oraș”

CANCAN.RO: Iată că la un deceniu de când ai lansat serialul „Băieți de oraș”, ai lansat și filmul. Spune-mi la ce să se aștepte lumea care a văzut deja serialul? 

Mihai Bendeac: În primul rând personajele din film nu au copii pentru că în momentul în care scriam scenariul, mi-am dat seama că pe parcursul desfășurării acțiunii m-ar fi încurcat să aibă copii. Acțiunea este atât de intensă încât m-ar fi încurcat treaba asta. Ca și în viața de toate zilele, m-ar fi încurcat să am copii. Sigur că din punct de vedere calitativ este un pas înainte pentru că este o producție de film. Ce mă bucur este că, din reacțiile pe care le-am avut până în acest moment, cei care sunt fanii personajului au spus că filmul acesta le-a depășit așteptările, deși erau mari. Sunt niște oameni care sunt foarte atașați de Universul asta.

Actorul, despre momentul de pe scena TNB: „Când treci printr-o chestie de genul ăsta”

CANCAN.RO: Care este atributul pe care ți l-ai dori de la Roby? 

Mihai Bendeac: Sper că îl am. Toate persoanjele acestui Univers, sigur că sunt inculți, needucați, dar un lucru este cert: Au un fond sufletesc foarte bun. Aceste persoanje nu au făcut rău niciodată nimănui, lucrurile care s-au întâmplat în film, li s-au întâmplat, au fost niște personaje care doar au reacționat, dar nu au personalități rele. Ei, pe fond, sunt niște oameni foarte buni. Mi-aș dori să cred și despre mine, și despre colegii mei, că avem un fond sufletesc bun, atât cât putem.

CANCAN.RO: E plin de oameni aici care au venit să vadă filmul, asta te bucură, dar îți creează și emoții, totodată?   

Mihai Bendeac: Eu nu sunt o ființă foarte socială de felul meu, dar în mod neobișnuit, paradoxal, nu am probleme de genul asta.

CANCAN.RO: Poate că te-ai călit pe scena TNB? 

Mihai Bendeac: Adevărul este că atunci când treci printr-o chestie de genul asta, ce se mai poate întâmpla să te pună în dificultate?!

Mihai Bendeac susține că nu s-a mai ocupat de viața personală, fiind prins cu filmări și proiecte în desfășurare
Mihai Bendeac susține că nu s-a mai ocupat de viața personală, fiind prins cu filmări și proiecte în desfășurare

CANCAN.RO: La finalul anului 2024 îmi spuneai: „Pentru 2025 îmi doresc să mă ocup de viața personală. Nu am avut deloc viață personală”. Acum spune-mi dacă ai apucat? 

Mihai Bendeac: Nu am apucat absolut deloc să mă ocup. Parcă mai rău a fost din ce îți spuneam atunci, dar promit că acum în 2026 o să mă ocup mai mult de viața personală.

CANCAN.RO: Urmează ziua ta. Îți spunem „La mulți ani” în avans. O să petreci? 

Mihai Bendeac: Mulțumesc. Nu petrec în niciun fel. Am spectacol la Cluj în seara respectivă. A spus cineva că sărbătoresc pe scenă. Din fericire, eu în fiecare seară a vieții mele sărbătoresc pe scenă. Atâta timp cât sunt aproape în fiecare seară pe scenă, acolo este ziua mea. Eu acolo mă simt împărat și proletar în același timp.

