Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”

Cine nu o cunoaște pe doamna Geta, mama fraților Sterp? Pentru publicul larg, ea este imaginea autenticității, mereu zâmbitoare, glumeață, cu vorba directă și energia molipsitoare. O femeie simplă, care a cucerit publicul pe rețelele de socializare prin naturalețea ei, și totuși, dincolo de jovialitatea ei, se ascunde o poveste de viață dureroasă, cunoscută de prea puțini. Asta până acum. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, mama Geta a dezvăluit ce plan are, pentru ca oamenii să afle care sunt momentele care au marcat-o profund.

Puțini sunt cei care știu că mama lui Culiță Sterp a trecut prin episoade marcante, care i-au lăsat răni adânci, nevindecate nici astăzi. În spatele râsului ei cald se află ani de suferință, iar femeia care astăzi aduce buna dispoziție prin clipurile postate pe rețelele de socializare a fost, la un moment dat, o victimă.

Mama Geta a trăit o relație toxică, marcată de abuz din partea fostului ei soț. A îndurat violență, într-o perioadă în care astfel de drame se trăiau în tăcere, iar femeile erau învățate să „rabde”. Chiar dacă timpul a trecut, traumele acelor momente încă o urmăresc. Tocmai de aceea, mama fraților Sterp a decis să-și scrie autobiografia.

Mama Geta vrea să scrie o carte despre abuzurile prin care a trecut în fosta căsnicie

Tocmai pentru că a trecut prin asemenea încercări, mama Geta a luat o decizie curajoasă, aceea de a-și spune povestea. Ea își dorește să scrie o carte în care să vorbească deschis despre traumele care au marcat-o, în puține paginic, cât să „nu plictisească publicul„, așa cum ne mărturisește chiar ea.

Eu vreau să scriu o carte, cu povestea vieții mele, va fi incredibil. De fiecară dată, după ce gătesc, pe mine mereu mă doare spatele și coastele rupte de bărbatul care a dezertat de acasă. Eu de vreo 3-4 spun că vreau să scot o carte despre ce am trăit, vreau să fie scurtă, de 100 de pagini, nu vreau să plictisesc lumea. Și sunt convinsă că o să prindă bine și o să se vândă. Cred că și un milion de exemplare o să vând. Am notat deja niște idei, mai ales episoadele dramatice, sunt toate notate, pe acelea nu pot să le uit vreodată. Mereu mă gândesc la titlul cărții, când am puțin timp liber, nu m-am hotârât încă, parcă nu aș vrea să fie chiar dramă. Aș vrea să fie scurt, din 2-3 cuvinte. Va fi un fel de biografie, și cu copilăria mea, pe scurt, de unde am plecat, o introducere scurtă, apoi acel cuprins care va fi incredibil. Și fata mea, Ileana îmi spune ereu să termin ciorna, că mă ajută și ea după, o tipărim și îi dăm drumul. Să vedeți de acolo câți ar face tiktokuri. Sunt acolo niște povești și niște detalii pe care nimeni nu le știe. Fostul meu bărbat mi-a rupt coastele, mi-a dat în piciorul drept de mă furnică mereu, când stau în picioare sau când se schimbă vremea. Pe mine nu mă interesează ce părere ar avea el sau ce va spune când va citi, pentru că e totul adevărat. Și la nuntă la Iancu el le-a zis copiilor că îi pare rău că a bătut-o pe mama lor. Păi degeaba îți mai pare rău acum, că m-a bătut gratis, asta e problema, e declarat mama Geta pentru CANCAN.RO.

