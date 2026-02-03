Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante

Începând cu data de 4 februarie, două zodii simt că se eliberează, în sfârșit, de poverile care le-au apăsat în ultimele luni. După o perioadă plină de blocaje, incertitudini și eforturi care păreau fără rezultat, Racii și Capricornii intră într-o etapă mult mai favorabilă, în care lucrurile încep să se așeze natural.

Din punct de vedere astrologic, începutul lunii februarie vine cu energii de reechilibrare și claritate pentru mulți nativi. Tranzitele favorabile susțin eliberarea de trecut, vindecarea emoțională și luarea unor decizii importante.

Pentru ambele zodii, această etapă marchează un adevărat restart. Greutățile trecutului devin lecții valoroase, iar viitorul se conturează cu mai multă claritate, echilibru și speranță. Racii și Capricornii lasă în urmă o perioadă grea și pășesc într-un capitol mai luminos al vieții lor.

Rac

Pentru nativii Rac, ultimele luni au fost intense din punct de vedere emoțional. Mulți s-au confruntat cu stări de nesiguranță, conflicte interioare sau situații complicate în relații și la locul de muncă. Deși au încercat să mențină echilibrul, au simțit adesea că duc lupte invizibile și că rezultatele întârzie să apară. Din 4 februarie, însă, norii se risipesc treptat.

Apar soluții clare, decizii inspirate și oameni care oferă sprijin real. Racii încep să se simtă mai siguri pe ei, mai liniștiți și mai motivați să își urmeze obiectivele fără teamă.

Capricorn

Capricornii, pe de altă parte, ies dintr-o perioadă de suprasolicitare și efort continuu. Au muncit mult, au făcut compromisuri și au dus responsabilități grele, uneori fără să primească recunoașterea meritată.

Oboseala acumulată și frustrările i-au pus la încercare, dar toate acestea nu au fost în zadar. După 4 februarie, situațiile blocate se deblochează, apar șanse neașteptate în carieră, iar planul financiar începe să arate mult mai stabil.

CITEȘTE ȘI: Cartea de tarot a zilei de azi, 3 februarie 2026. Steaua aduce un mesaj de speranță și reînnoire dar și abundență financiară

Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici