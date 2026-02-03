Un bărbat a fost încuiat într-un Carrefour toată noaptea. Cu ce a umplut bărbatul din Franța patru valize

Un bărbat a fost reținut în timpul nopții într-un supermarket Carrefour din Angers, Franța, după ce ar fi rămas intenționat în interiorul magazinului pentru a sustrage produse de valoare.

Individul ar fi reușit să umple patru valize cu bunuri diverse, de la articole de uz casnic până la electronice și carduri colecționabile, evaluate la aproximativ 18.000 de euro, înainte de a fi depistat de agentul de securitate.

Un bărbat a fost încuiat într-un Carrefour toată noaptea

Incidentul s-a produs în Carrefour Saint-Serge, în noaptea de joi spre vineri, 29–30 ianuarie. Potrivit informațiilor locale, magazinul s-a închis la ora 21.00, iar personalul nu a observat că o persoană rămăsese ascunsă în interior.

Ancheta preliminară sugerează că bărbatul s-ar fi retras într-o zonă ferită imediat înainte de închidere, cu scopul de a acționa pe timpul nopții.

Prima alertă a fost declanșată în jurul orei 23.30, când sistemul de securitate al magazinului a detectat o mișcare neobișnuită. Agentul de pază s-a deplasat în zona indicată pentru verificări și l-a surprins pe bărbat cu patru valize pline. Individul a încercat să se prezinte drept lucrător la curățenie, însă explicația nu a fost considerată credibilă.

Cu ce a umplut bărbatul din Franța patru valize

În bagajele acestuia au fost descoperite produse variate, printre care telefoane iPhone, detergent și carduri Pokemon. Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la circa 18.000 de euro.

„Avem un sistem de detectare a mișcărilor foarte performant. Agentul de securitate l-a reținut într-o încăpere până la sosirea poliției”, a declarat directorul general al magazinului, Jérémie Denis.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar polițiștii din Angers au deschis o anchetă pentru a stabili modul în care a reușit să rămână în magazin după închidere și dacă este implicat și în alte furturi similare. Totodată, anchetatorii verifică posibile legături cu incidente petrecute în alte lanțuri comerciale, precum Leclerc, Auchan sau Fnac.

Cazul survine la scurt timp după un alt incident petrecut la începutul anului, când doi cetățeni români au încercat să părăsească un magazin din Como, Italia, cu un coș plin de produse scumpe fără a le achita. Unul dintre ei a fost prins imediat, în timp ce al doilea a reușit să fugă.

