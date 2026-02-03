George Marazliu, un tânăr din Neamț, acuzat de înșelăciune! A păcălit mai multe femei să-i trimită bani folosindu-se de povești lacrimogene

Un bărbat de 30 de ani din Piatra Neamț este vizat de acuzații de înșelăciune formulate de mai multe femei, după ce ar fi solicitat sume de bani pe care ulterior nu le-ar mai fi returnat.

Printre persoanele care susțin că au fost prejudiciate se află și femei din municipiul Iași. În plus, acesta ar fi indus în eroare și persoane interesate de închirierea unor locuințe în Sofia, Bulgaria, încasând bani pentru apartamente inexistente.

Tânăr din Piatra Neamţ, acuzat de înşelăciune

Mai multe dintre victime au început să publice mesaje pe grupuri de pe rețelele de socializare, semnalând modul în care ar fi fost înșelate. Potrivit acestora, bărbatul ar fi folosit diverse metode pentru a obține bani, abordând zeci de femei în ultimele luni.

Conform relatărilor, George Marazliu ar fi contactat numeroase femei prin intermediul platformelor online, inițiind conversații aparent banale. După câteva zile, acesta ar fi început să solicite bani, invocând situații familiale dificile și promițând că va returna sumele. În realitate, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. O tânără de 29 de ani din Iași a descoperit că întreaga poveste era falsă, iar după ce l-a confruntat, ar fi primit amenințări.

„M-a contactat acest individ pe Facebook. Mi-a trimis un mesaj, însă nu îl cunosc și nici nu aveam vreo legătură cu el. La început, doar se băga în vorbă, cu tot felul de lucruri la întâmplare. La un moment, mi-a spus că are probleme, că tatăl său a murit, iar mama sa are cancer și că are nevoie de 50 de lei pe card, că are probleme cu contul de euro. I-am trimis banii. Părea disperat. M-am gândit că are nevoie. A văzut că l-am ajutat, a continuat să îmi trimită mesaje și să îmi ceară bani, că îmi dă înapoi. Îmi trimitea capturi de ecran că a făcut transferul, dar avea eroare de la aplicație. De fapt, el nu avea bani în cont. În cele din urmă, am făcut verificări, am descoperit că nu sunt singura în această situație. Omul cu asta se ocupă. Am discutat cu mai multe femei care au fost înșelate de el, am luat legătura cu mama sa și fratele său, care știau despre problemele sale. În cele din urmă, mama sa mi-a trimis banii înapoi, însă sunt și alte persoane păgubite de el. M-a amenințat în câteva rânduri, că o să regret și că nu voi mai scăpa de el”, povestește S.P., o tânără din Iași.

Escrocul încasa sume considerabile de pe urma victimelor

Pe platformele online au apărut și alte mărturii ale unor femei care susțin că au trecut prin situații similare. Acestea afirmă că i-au oferit bani bărbatului, însă nu i-au mai recuperat. În plus, el ar fi folosit și o altă metodă de înșelăciune, vizând persoane aflate în căutarea unei chirii în diverse orașe. Le-ar fi promis apartamente disponibile, solicitând plata în avans.

Un astfel de caz este cel al lui K. V., o tânără de 24 de ani din Slovacia, care a plătit 900 de euro pentru un apartament din Sofia, Bulgaria, descoperind ulterior că bărbatul nu era proprietarul locuinței.

„Individul respectiv m-a înșelat de 900 de euro, pretinzând că are un apartament de închiriat în Sofia, Bulgaria. De fapt, el era chiriaș. A închiriat de la proprietar și nu mai plătise de multe luni. Astfel, a fost nevoit să îl părăsească. I-am trimis banii pe Revolut. El m-a contactat și mi-a spus toate detaliile. A mai fost o persoană care a pățit la fel, i-a plătit lui și după a rămas pe străzi câteva zile, cu toate bagajele. Este doar o țeapă. Am făcut plângere la poliție și voi merge până la capăt ca să îmi recuperez banii. Este deja o anchetă a poliției aici. Am dat declarații timp de câteva ore agenților, le-am spus tot ce am știut. Acesta preciza că bunica sa are cancer, deci are probleme. Eu am venit într-o țară străină pentru o viață mai bună, dar acum trăiesc cu stres continuu”, a precizat K. V.

