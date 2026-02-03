Nicki Minaj îl atacă pe Jay-Z și Premiile Grammy 2026. Acuzații grave de ritualuri și sabotaj: „Dumnezeu nu va fi batjocorit”

Rapperița Nicki Minaj a lansat o serie de acuzații grave la adresa unor celebrități precum Jay-Z și Chrissy Teigen și i-a criticat dur pe democrați în zeci de mesaje postate pe X, după ce gazda premiilor Grammy, Trevor Noah, a criticat-o în monologul său pentru că a „fraternizat” cu președintele SUA, Donald Trump.

În ultimele zile, Nicki Minaj a devenit ținta unor atacuri constante după ce a făcut o serie de declarații în care îl susține pe Donald Trump și politicile sale anti-imigrație, cu toate că ea insăși e născută în afara SUA. Iar în urma criticilor, cântăreața nu a dat înapoi, ci a început să lanseze și ea atacuri, în stilul caracteristic.

Printre cei vizați se numără și rapper-ul Jay-Z, pe care l-a descris ca fiind „un prădător de copii”. Minaj, care nu a fost prezentă la premiile Grammy, a criticat ceremonia de premiere drept un „ritual” și a spus că „Dumnezeu atotputernic li se va revela” într-o postare pe X, adăugând: „Fiecare limbă care se ridică împotriva mea la judecată va fi condamnată și făcută de rușine”, scrie Forbes.

Nicki Minaj, război împotriva tuturor

Minaj și-a început tirada, care s-a întins pe câteva zeci de postări pe X, la scurt timp după ce Trevor Noah a criticat-o în monologul său de deschidere, glumind că nu a fost prezentă la eveniment pentru că era „încă la Casa Albă cu Donald Trump discutând probleme foarte importante”, înainte de a face o imitație a lui Trump.

Rapperița a postat mai multe tweet-uri politice, îndemnând persoanele LGBTQ și creștinii să nu voteze cu democrații, pe care i-a numit „demoncrați”, susținând că au „demoni în interiorul lor” și „aduc imigranți la vot pentru că au încălcat toate promisiunile pe care le-au făcut afro-americanilor”.

Ea a făcut acuzații nefondate împotriva mai multor celebrități, inclusiv a rapperului miliardar Jay-Z, pe care l-a numit „prădător de copii” și a sugerat că acesta a avut o relație cu regretata cântăreață Aaliyah și cu soția sa, Beyoncé, pe când acestea erau minore.

Acuzații grave la adresa lui Jay-Z

Ea a menționat diferențele de vârstă din relațiile anterioare ale rapperului, distribuind o fotografie intimă cu Jay-Z și regretata cântăreață Aaliyah. Minaj a susținut că Aaliyah era încă minoră când a fost făcută fotografia. Cu toate acestea, o căutare rapidă pe internet a dezvăluit că fotografia a fost făcută în 2000.

Aaliyah avea 21 de ani la acea vreme, în timp ce Jay-Z avea 30. Pe de altă parte, Minaj credea că Aaliyah avea 15 ani, iar Jay-Z avea 26, așa că l-a etichetat drept „prădător de copii”. Ea a împărtășit sentimente similare într-un tweet separat, argumentând că producătorul „îmbrățișa și se freca de adolescenți în plină zi”.

Minaj a atacat-o și pe cântăreața Lizzo, despre care a spus că „a slăbit 136 kg doar pentru a vinde 300 de albume”.

