Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui de paternitate a fost respins la tribunal

De: Daniel Matei 03/02/2026 | 22:50
Rymir Satterthwaite, care spune că este fiul rapperului Jay-Z, a sugerat pe rețelele de socializare că ar avea nevoie de ajutorul unor celebrități precum Nicki Minaj sau Donald Trump, după ce procesul deschis de el pentru recunoașterea paternității a fost respins.

Comentariile acestuia vin la aproape zece ani după ce a început lupta legală, scrie enstarz.com.

Satterthwaite a scris pe Twitter: „Mulțumesc lui Nicki și domnului președinte pentru ajutorul acordat!!!”. El i-a trimis lui Minaj un alt tweet în care spunea: „Mulțumesc Reginei. Eu și nașa te vom susține mereu; ești o persoană bună”, se arată în postare.

Mesajele au fost postate în același timp în care Minaj posta mesaje acuzatoare la adresa lui Jay-Z, ceea ce dă impresia că Satterthwaite ar putea încerca să o convingă să-l ajute în lupta sa cu presupusul său tată.

Încă nu este clar cum ar putea fi implicați Minaj sau Trump în acest caz. Persoanele care au citit postările le-au numit speculative, spunând că Satterthwaite încearcă să mențină atenția publicului asupra problemei.

De-a lungul anilor, presupusul fiul al lui Jay-Z s-a confruntat cu o mulțime de probleme juridice. La mijlocul lunii ianuarie, dosarul lui Satterthwaite a fost respins oficial

După ce Satterthwaite și-a retras dosarul, nașa și tutorele său legal, Lillie Coley, i-a continuat eforturile. Ea l-a acuzat pe rapper că a evitat atât testele ADN, cât și responsabilitatea personală folosindu-se de statutul său de celebritate.

Nicki Minaj, atac la Jay-Z

Nicki Minaj a lansat o serie de acuzații grave la adresa unor celebrități precum Jay-Z și Chrissy Teigen și i-a criticat dur pe democrați în zeci de mesaje postate pe X, după ce gazda premiilor Grammy, Trevor Noah, a criticat-o în monologul său pentru că a „fraternizat” cu președintele SUA, Donald Trump.

În ultimele zile, Nicki Minaj a devenit ținta unor atacuri constante după ce a făcut o serie de declarații în care îl susține pe Donald Trump și politicile sale anti-imigrație, cu toate că ea insăși e născută în afara SUA. Iar în urma criticilor, cântăreața nu a dat înapoi, ci a început să lanseze și ea atacuri, în stilul caracteristic.

Ea a făcut acuzații nefondate împotriva mai multor celebrități, inclusiv a rapperului miliardar Jay-Z, pe care l-a numit „prădător de copii” și a sugerat că acesta a avut o relație cu regretata cântăreață Aaliyah și cu soția sa, Beyoncé, pe când acestea erau minore.

Mesajul transmis de Nicki Minaj la Casa Albă. A spus-o de față cu Donald Trump: ”Sunt fanul numărul 1 al președintelui”

Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței

